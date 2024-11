Buffon fiume su Seredova e il neo marito: rivelazioni sorprendenti

Gianluigi Buffon, fresco di nozze con Ilaria D’Amico, ha rilasciato un’intervista a cuore aperto al Corriere della Sera, parlando – cosa più unica che rara – della fine del precedente matrimonio con l’ex moglie Alena Seredova. L’ex portiere della Juventus ha anche commentato le nozze della modella ceca con il manager Alessandro Nasi (il “Sì” è giunto nell’estate 2023). Per quest’ultimo ha avuto parole piuttosto sorprendenti e di profonda stima.

Le rivelazioni di Buffon su Alena Seredova

Correva l’anno 2014 quando scoppiò un polverone sulla vita privata di Buffon e dell’allora compagna Alena Seredova. Quest’ultima venne a sapere dalle radio e dai giornali che il marito aveva una relazione clandestina con Ilaria D’Amico. Naturalmente il matrimonio andò in fumo. Gigi, al Corriere, ha rivelato un aneddoto particolare. Una delle prime persone a cui raccontò che si era legato sentimentalmente alla giornalista fu Antonio Conte. E che cosa gli disse quest’ultimo? “Un fuoriclasse sta con una fuoriclasse”.

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, come si sono conosciuti

Spazio poi ai retroscena relativi alla frequentazione con quella che è diventata la sua seconda moglie lo scorso settembre. Come ha conosciuto Ilaria? “Dopo la partita con il Milan che decise lo scudetto del 2012, quella del gol non convalidato a Muntari, Ilaria mi fece una domanda capziosa: “Buffon, se si fosse accorto che la palla era entrata, l’avrebbe detto all’arbitro?””. La risposta che diede il portiere allora fece scoppiare una bufera a livello sportivo: “Non sono mai stato un ipocrita. Risposi che non mi ero accorto che la palla fosse entrata, e se me ne fossi accorto non credo che l’avrei detto. Scoppiò un putiferio”. Insomma, la D’Amico non lo mise a suo agio. Anzi con quella domanda innescò un caso non da poco nel mondo calcistico. E poi che accadde?

“Tempo dopo – ha confidato sempre Buffon – ci siamo trovati in un ospedale, a un evento di beneficenza. Abbiamo cominciato a parlare. E ho capito che la donna algida che vedevo in tv era in realtà dolcissima”. A quel tempo però era sposato con Alena Seredova:

“Era una storia ormai alla fine, attraversata da una crisi profonda. Ma mi ha dato un grande dolore farla soffrire, far soffrire i nostri figli, Louis Thomas e David Lee, che chiamo Dado. Oggi sono felice che Alena abbia un’altra famiglia: ha fatto una figlia, ha un uomo al suo fianco”.

Buffon al miele sul neo marito di Alena Seredova

A questo punto Buffon ha rilasciato delle esternazioni di profondo rispetto e di forte apprezzamento sul neo marito della sua ex moglie, Alessandro Nasi: “Credo che Alessandro abbia reso i miei figli persone migliori di come sarebbero stati se fossi rimasto a casa con le nostre infelicità; così come Ilaria ha fatto molto per i miei. Lei aveva già Pietro, insieme abbiamo avuto Leopoldo”.

Buffon ha concluso dicendo che tempo fa non credeva che potessero funzionare le cosiddette famiglie allargate. Oggi invece ha cambiato idea sul tema, affermando di aver compreso che “sono un arricchimento. A patto di avere generosità e pazienza”.

La famiglia ‘allargata’

Buffon e Alena Seredova hanno avuto due figli, Louis Thomas, nato il 28 dicembre 2007, e David Lee, venuto alla luce il 31 ottobre 2009. L’ex portiere ha poi avuto il suo terzogenito da Ilaria D’Amico: il 6 gennaio 2016 è nato Leopoldo Mattia. La giornalista ha avuto anche un figlio, Pietro, dalla precedente relazione con Rocco Attisani. Anche Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta, accogliendo Vivienne Charlotte, frutto d’amore avuto con l’attuale compagno Alessandro Nasi.