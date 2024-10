Buffon, “amore vero con Ilaria D’Amico”: la reazione della Seredova

Hanno fatto discutere non poco le parole pronunciate da Gigi Buffon durante il matrimonio con Ilaria D’Amico. L’ex portiere della Juventus, in uno slancio sentimentale, ha scandito davanti alla neo moglie che soltanto grazie a lei ha conosciuto “il vero amore” che non credeva che “potesse esistere”. Naturalmente tali romantiche esternazioni non sono passate inosservate in quanto, come è arcinoto, Buffon è stato sposato in precedenza con Alena Seredova, con la quale ha avuto due figli. Per farla breve, qualsiasi ex coniuge, se dovesse ascoltare una simile dichiarazione, si senterebbe per lo meno sminuito e gli balenerebbe in mente la seguente domanda: “E con me non è stato amore vero?”.

Molto probabilmente Buffon non voleva fare uno sgarro all’ex moglie e non ha nemmeno pensato di poterla eventualmente ferire. Avrebbe potuto ‘architettare’ un’altra dedica? Forse sì, ma pazienza. Quel che è stato è stato. E la Seredova come ha reagito? Nel modo più signorile possibile. Da quando la vicenda della dedica alla D’Amico è cominciata ad essere dibattuta, una miriade di utenti le ha scritto sotto al suo ultimo post Instagram. In tanti hanno sostenuto che Buffon non abbia fatto una bella figura, chiedendo un suo parere. Lei ha preferito il totale silenzio, ignorando ogni commento di critica indirizzato all’ex marito.

La signorilità di Alena Seredova: Ferragnez, pronto?

La signorilità si manifesta anche così. Brava Alena che, a differenza di altri suoi colleghi del mondo dello spettacolo – che non vedono l’ora di togliersi sassolini dalle scarpe e creare scandalucci da dare in pasto al pubblico (Ferragnez? Pronto? Capito?) -, ha dimostrato ancora una volta di essere una persona estremamente rispettosa e non incline a mettere in piedi baruffe sterili o teatrini di cattivo gusto.

La modella ceca, al momento, ha anche evitato di rilasciare dichiarazioni sul matrimonio di Buffon e di Ilaria D’Amico. Anche qui il ragionamento è il solito, vale a dire che la Seredova sa che ogni sua eventuale dichiarazione a caldo sul tema avrebbe potuto innescare chiacchiericci che non avrebbero portato a nulla. Quindi meglio tenere la bocca cucita e buona vita a tutti. Compreso Buffon!