Corna Buffon a Seredova, frasi orrende a LVB: Balivo fuori di sé

Fermate Alda D’Eusanio. L’opinionista di Tollo, ossia colei che – per chi non lo ricorda – riportò al Grande Fratello Vip una voce farlocca e gravissima su Laura Pausini (lasciò intendere che il compagno la maltrattasse, venendo squalificata in in tempo record e venendo denunciata dalla cantante), è tornata a divulgare le sue chicche in tv. Ospite a La volta buona (Rai Uno) da Caterina Balivo lunedì 30 settembre, ha voluto commentare la fine del matrimonio tra Gigi Buffon e Alena Seredova, rilasciando dichiarazioni a tratti orrende. Non a caso la padrona di casa ha avuto più di un sussulto, affrettandosi smarcarsi da quanto esternato dalla sua ospite.

In studio a LVB, a un certo punto, è stato inserito il discorso relativo alle nozze di Ilaria D’Amico e Buffon, evento che è stato celebrato nelle scorse ore. I due stanno assieme da circa 11 anni. L’inizio della loro love story fu chiacchieratissimo a livello nazionale in quanto allora l’ex calciatore era sposato con Alena Seredova. Quest’ultima, in diverse occasioni, ha ricordato che venne a sapere di essere stata tradita mentre stava ascoltando una trasmissione radio. Inoltre la modella ceca ha più volte sottolineato di aver patito tantissimo nel sapere che stava portando le “corna”. E qui sono arrivate le perle di Alda D’Eusanio.

“Quando una coppia scoppia, la colpa è di tutti e due e non di uno solo. Se Buffon si era stancato, vuol dire che la Seredova aveva le sue colpe e responsabilità”, ha sostenuto l’opinionista, innescando più di un mugugno tra i presenti. Finita qui? Assolutamente no. La D’Eusanio ha voluto superarsi: “Se uno si innamora di un’altra, vuol dire che non è più innamorato. Può darsi che la persona interessata si è talmente appantofolata che… Mandare avanti i figli e la famiglia, non ti deve fare dimenticare di essere una donna, che sei femmina e che quindi hai un marito che va curato”. Capito il ragionamento dell’opinionista? Più o meno suona così: se ti becchi dei tradimenti, in fondo è colpa tua perché non sfoggi lingerie da urlo e te ne stai in pantofole.

“Ma cosa c’entra la persona interessata?”, l’intervento allibito della Balivo. La D’Eusanio ha capito che stava andando fuori strada? Assolutamente no. Infatti è poi riuscita a completare l’opera con questa chicca: “Se un marito va con un’altra, hai responsabilità”. La Balivo è trasecolata del tutto: “Noooooo, la fedeltà deve essere un valore. Mi dissocio da quello che tu dici”. Pure gli altri ospiti in studio hanno espresso disappunto per il discorso della D’Eusanio. Chissà se anche la Seredova pensa che sia colpa sua per quel che riguarda le corna che le ha messo Buffon.