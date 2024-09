Abiti nozze D’Amico-Buffon. Foto e pagelle: vip promossi e bocciati

Viva gli sposi! Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico sono marito e moglie. “Finalmente NOI”, hanno scritto sui loro profili social dopo essersi uniti con rito civile a Villa Oliva, San Pancrazio, in provincia di Lucca. Per il matrimonio l’ex portiere della Nazionale ha optato per abiti ultra eleganti griffati Armani: completo nero con gilet grigio, camicia bianca e cravatta scura. Stupenda la sposa in stile bohémien: vestito in pizzo firmato Luisa Beccaria con ricami floreali e senza lunga coda, sul capo una coroncina con un velo minimale. Voto 8 a Gigi, e 9, per la freschezza, alla D’Amico. A proposito della coppia: nelle scorse settimane si è mormorato che lei fosse incinta. Vedendola alle nozze si è capito che la voce era una panzana: nessun pancino.

Monica Bellucci e Tim Burton, bizzarria ‘dark’

Oltre agli sposi, a catturare la scena sono stati Monica Bellucci (testimone di Ilaria D’Amico) e il compagno Tim Burton, regista visionario hollywoodiano. La coppia si è presentata con gli occhiali scuri. Per quel che riguarda i look, la top model ha indossato pantaloni larghi, camicia bianca a lasciar intravedere il reggiseno e giacca nera. Burton in completo scuro, ma con una camicia sgargiante. Non sono passati inosservati, bizzarria ‘dark’, voto 7!

Caressa “scravatto”, BBC (Bonucci-Chiellini-Barzagli) troppo classica

Presenti alle nozze anche Fabio Caressa, noto conduttore e giornalista sportivo, e la moglie Benedetta Parodi, anche lei famosa presentatrice del piccolo schermo. Lui scravattato, con una semplice camicia bianca e pantaloni e giacca scuri; lei con un lungo abito rosso e bianco con dei disegni. Belli, freschi e leggeri: voto 7,5!

Al matrimonio si sono visti anche gli ex compagni di tantissime e infinite battaglie sui campi da calcio di Gigi Buffon: la mitica linea difensiva juventina denominata BBC e formata da Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Tutti e tre molto sobri e classici. Troppo ‘perfetti’, un tocco di originalità in più non avrebbe guastato: voto 5,5!

Buffon e Ilaria D’Amico, “finalmente NOI”

Il “finalmente” con cui la coppia di neo sposi ha salutato i fan su Instagram dopo le nozze si riferisce al fatto che il matrimonio avrebbe dovuto svolgersi lo scorso giugno, ma per sopraggiunti impegni professionali è stato fatto slittare a settembre.