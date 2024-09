Buffon e Ilaria D’Amico sposi: foto, dettagli, testimoni e invitati vip

Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico si sono sposati. Il “sì”, arrivato tramite rito civile, è stato pronunciato intorno alle ore 17 di sabato 28 settembre nella splendida Villa Oliva, a San Pancrazio, suggestiva zona sulle colline lucchesi. Parata di star per il matrimonio: tantissimi i volti noti che hanno presenziato alle nozze a cui ha fatto seguito un rinfresco. Il party di festeggiamento vero e proprio è invece stato organizzato per domenica 29 settembre in una location esclusiva. Si mormora che la festa avrà luogo in un locale con vista mare a Forte dei Marmi (c’è chi invece sostiene che sarà preparato al bagno La Romanina, stabilimento di proprietà della famiglia Buffon).

Villa Oliva

A celebrare le nozze è stata Francesca Fogar, scrittrice, giornalista, conduttrice e autrice televisiva amica della coppia di sposi. In tutto i testimoni sono stati 6: tre per Buffon (il preparatore Alessandro Nista, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini) e tre per la D’Amico (Monica Bellucci, Georgia Cavazzano e la giornalista Angela Pedrini). L’ex portiere della Nazionale azzurra ha optato per un abito firmato Giorgio Armani, mentre Ilaria ha sfoggiato un vestito di Luisa Beccaria.

Alla spicciolata sono giunti molti vip a Villa Olivia. Si sono visti Massimiliano Allegri, Andrea Agnelli, Luciano Spalletti, Beppe Bergomi, Fabio Caressa, Giovanni Malagò Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini. Invitati anche i giornalisti tv Leo Di Bello e Alessandro Alciato. Ad accompagnare Monica Bellucci il compagno Tim Burton, regista visionario hollywoodiano con cui da mesi fa coppia la top model italiana. Naturalmente presenti anche i parenti stretti dei neo sposi, compresi i loro quattro figli (Pietro Rocco, figlio di Ilaria; David Lee e Louis Thomas, figli di Gigi; il piccolo Leopoldo Mattia, primogenito della coppia).

Il matrimonio tra Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon: meglio tardi che mai

Buffon e D’Amico inizialmente avevano annunciato che si sarebbero sposati a giugno. L’ex portiere, che fa parte dello staff della nazionale di calcio, sembra che non avesse fatto bene i calcoli in merito ai suoi impegni professionali. Infatti le nozze sono state rimandate in quanto nel primo mese estivo Gigi è stato impegnato assieme agli azzurri all’Europeo che si è svolto in Germania. Tutto fatto slittare al 28 settembre che finalmente è arrivato: il ‘grande passo’ è stato compiuto. Meglio tardi che mai!