Buffon e Ilaria D’Amico annunci: sposi a Lucca, lei avrà il pancione?

E finalmente matrimonio sarà celebrato. Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico si sposano per davvero stavolta. C’è la certezza definitiva visto che nelle scorse ore sono apparse le pubblicazioni affisse all’albo pretorio dei Comuni di Carrara e di Milano, rispettivamente città natale di lui e di lei. Ciò significa che da ora partono i 180 giorni previsti dalla legge per la celebrazione delle nozze. I due futuri sposi, però, stanno organizzando tutto mantenendo il massimo riserbo. E infatti alla stampa non hanno rivelato alcunché. Però è trapelato che l’evento si svolgerà in Toscana, più precisamente a Lucca. Una scelta che, come rivela il quotidiano Il Tirreno, è stata confermata dalla città delle Mura.

Al momento non ci sono altri dettagli circa il matrimonio. Non si sa quale sia la location in cui si festeggerà e non si sa nemmeno la data esatta. Come detto, per legge, le nozze dovranno avvenire nei prossimi sei mesi. Dunque è quasi tutto pronto e stavolta, salvo colpi di scena dell’ultima ora, non ci sarà alcuno slittamento. L’ex portiere della Juve e la giornalista avrebbero dovuto convolare a nozze lo scorso giugno, ma poi Buffon, che ha fatto parte della delegazione azzurra che ha seguito l’infelice esperienza della nazionale a Euro 2024, si è ritrovato impegnato e impossibilitato a pronunciare il fatidico “sì”. Ora invece non dovrebbero più esserci altri imprevisti.

Buffon e Ilaria D’Amico travolti dal gossip: gli amici dicono che lei sia incinta

Nel frattempo la coppia è stata travolta dal gossip. Nei giorni scorsi il magazine Diva e Donna ha sostenuto che la D’Amico, a 50 anni, sarebbe incinta del suo terzo figlio, il secondo con Buffon (il primo lo ha avuto con Rocco Attisani). Il settimanale rosa a sostegno dello scoop ha scritto che la notizia relativa alla presunta dolce attesa della conduttrice è stata confermata da amici vicini alla stessa D’Amico e a Buffon.

Per il momento i diretti interessati non hanno commentato in alcun modo l’indiscrezione. Bocche cucitissime, il che spinge a credere che potrebbe essere veritiero il sussurro sulla gravidanza. Se lo scoop fosse confermato vorrebbe dire che la D’Amico si sposerebbe con il pancione.