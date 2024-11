Basciano a Corona: le parole sulla magrezza di Sophie, “lei mente”

Alessandro Basciano intervistato da Fabrizio Corona poche ore dopo essere uscito dal carcere di San Vittore dove era finito con l’accusa grave di stalking nei confronti di Sophie Codegoni. Gli inquirenti, dopo aver ascoltato il deejay nel corso dell’interrogatorio di garanzia, hanno ritenuto la sua posizione non idonea alla custodia cautelare. Così l’ex gieffino ha potuto tornare in libertà. E non appena ha abbandonato il penitenziario milanese ha scelto di concedere un faccia a faccia all’ex re dei paparazzi. L’intervista è stata pubblicata nel nuovo podcast dell’ex marito di Nina Moric. Il nome del programma è “Falsissimo“, sorta di dileggiamento della trasmissione Mediaset “Verissimo“.

“Lei era consapevole, insieme a me, di aver commesso sbagli gravi – quanto i miei – all’interno di una relazione malsana. Lei questo lo scrive e me lo scrive in un messaggio. Questo messaggio me lo manda l’11 novembre”. Così Basciano. Nelle scorse ore è trapelato che il deejay avrebbe picchiato un amico di Sophie Codegoni perché in preda alla gelosia. Nella versione data a Corona l’episodio viene descritto in modo ben differente: “Io non l’ho mai picchiato, lui è sceso dalla macchina in modo spocchioso e io ho tirato un colpo sul parabrezza della macchina e questo parabrezza si è rotto“.

Corona ha poi parlato della magrezza di Sophie Codegoni, ipotizzando che potrebbe far uso di sostanze stupefacenti. Basciano ha negato. “La magrezza di Sophie è eccessiva quindi è contro il limite e denota una problematica che potrebbe essere dovuta all’uso di sostanze stupefacenti quando frequenta queste persone“, ha dichiarato l’ex re dei paparazzi. Basciano ha immediatamente smentito tale possibilità: “Io non mi drogo e Sophie non si droga, anche se la mano sul fuoco non posso metterla su nessuno”.

Corona ha poi spiegato che Basciano si è ritrovato in carcere in modo inaspettato. Il deejay ha preso parola ed ha dichiarato: “Non sto bene. Sono contento, nonostante la dinamica precedente, di come sono andate le cose perché penso che alla luce di quelli che possono essere i reati fatti è uscita qualche verità”. L’ex re dei paparazzi è poi intervenuto assicurando che lui e, ovviamente, anche l’ex gieffino conoscono bene la Codegoni e che entrambi la ritengono una “brava ragazza”. “Io ci avrei fatto una famiglia assieme quindi non voglio sminuire”, l’eco di Basciano.

Ma che cosa è accaduto giovedì, quando sono scattate le manette? Basciano a questo punto ha rivelato in che modo è stato individuato dai carabinieri e come è stato condotto a San Vittore:

“Non me lo aspettavo sinceramente anche perché io tornavo dalla palestra per puro caso loro stavano arrivando sotto casa. Io difficilmente in quell’orario sono a casa. Arrivo a casa naturalmente questa macchina dei carabinieri si affianca, scendono gli agenti e mi dicono “Basciano”. Io ero con delle persone e loro mi dicono che dovevo firmare un atto e mi consigliano di salire a casa. Arrivati in casa entriamo tutti compresi i 4 agenti e mi fanno sedere e mi dicono questo non è un semplice atto ma un mandato di arresto ti dobbiamo portare a San Vittore. Io ho pensato subito che non fosse possibile una cosa del genere, non capivo il motivo. Ho provato, quando ho scoperto il motivo del mandato, una delusione profonda”.

Basciano ha aggiunto altri dettagli alla sua versione, dicendo che lunedì 10 novembre è tornato da un tour di lavoro e al rientro a Linate ha acquistato la famosa borsa da migliaia di euro da regalare a Sophie. Il regalo in questione è una Chanel da 8000 euro:

“Io ho fatto un sacrificio per prenderle quel regalo e lei lo sapeva. Io non l’ho fatto per avere un ritorno, le ho detto che a prescindere dal valore dell’oggetto volevo fare un gesto per mettere da parte tutto il dolore che ci siamo fatti. Poi le ho scritto una lettera molto importante in cui ho ripercorso le tappe del nostro amore”.

Corona ha chiesto all’intervistato se tale dono non celasse una volontà di farsi perdonare qualcosa. Il deejay ha sostenuto che stava provando a recuperare il legame con la madre di sua figlia. Il regalo viene dato a Sophie a casa. Presente anche la madre di quest’ultima, Valeria. Sempre Basciano: “Lei di fronte alla madre stenta anche a rispondere alle chiamate come se avesse timore. Detto ciò apre il regalo. La sera legge la lettera e mi arrivano un paio di messaggi molto belli ma realisti”. Tale scambio di messaggi, in cui la Codegoni avrebbe speso parole d’amore per l’ex, risalirebbe all’11 novembre. E poi?

“Poi il martedì (12 ndr), lei mi scrive dalla mattina alla sera e io invece ho cercato di stare più al posto mio. Premetto che in quel periodo ci sentivamo spesso. Ci dicevamo tutto come se fossimo una coppia ma non coppia. Poi lei mi chiede di andare a prendere la bambina a scuola perché lei doveva fare la spesa con la mamma. Io le dico che andava bene, ma io dalle 18 avevo un impegno di lavoro. Lei mi chiama alle 17,30 per andare ad aiutare lei e la mamma con la spesa. Così io vado a prendere Sophie e Valeria e tutta la loro spesa. Tutto era tranne che paura. La sera mi dice “grazie di quello che stai facendo” e mi dice “come stai, come va non ti ho più sentito” e io dico che ero stanco”.

Si giunge a mercoledì 13 novembre, il giorno precedente all’arresto. La Codegoni, sempre secondo la versione di Basciano, lo ha contattato qualche minuto prima delle 17. Gli avrebbe domandato di passarla a prendere “perché non c’erano taxi e doveva andare a prender la bambina”. Sempre il deejay:

“Io vado. Esco dalla palestra la passo a prendere e lì ci sono stati 10 minuti di intesa come i vecchi tempi. Lei mi ha raccontato che la sera sarebbe uscita con degli amici e non vedeva l’ora di mettere la borsa. Mi dice dove andava a cena e mi chiede “tu cosa fai?”. Io resto sul vago. Poi lei mi dice “lasciami all’asilo che poi io mi faccio una passeggiata e raggiungo mia mamma”. Io dico “va bene”. Abbiamo giocato insieme con la bambina. E nessuna paura, ci sono i video di questi momenti”.

Quella sera Basciano è andato in un noto club milanese privato e ha trovato una persona membro di questo locale che gli ha detto: “Lo sai che la settimana scorsa la tua ex era qua?”. Basciano era stupito: “Io dico “ma no non è possibile” la settimana prima premesso che stavamo discutendo ma io sapevo che era a Miami”. Ancora il deejay: “Mi aveva detto che c’era stata solo una volta. Ha mentito palesemente, lei non è nuova purtroppo a mentire, ma lo può fare. Purtroppo però così facendo porti una persona ad avere reazioni sbagliate se tu cerchi di tenere un piede in due scarpe”. Quella sera la situazione, per certi versi, precipita. Basciano ha chiamato Sophie, insultandola.