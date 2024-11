De Martino e Marcuzzi, parla Parpiglia: nuove verità sulla tresca

Nelle scorse ore il gossip è tornato a ruggire su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi che pare abbiano avuto una tresca clandestina anni fa quando lei conduceva L’Isola dei Famosi e lui era l’inviato del programma. La bomba è scoppiata definitivamente lo scorso anno. I rumors erano in circolo da mesi e Belen Rodriguez li confermò in un commento Instagram. Apriti cielo! A rilasciare nuove dichiarazioni inedite sul caso ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia nel suo show radiofonico in onda su Studio 100.

Perché l’affaire dei due conduttori è tornato di moda? Perché De Martino ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera che gli ha piazzato la domanda diretta sulla Marcuzzi. E che cosa ha risposto l’aitante campano? Questo: “Sì, ogni mese ce n’è una nuova. Mentre è vero che mi piace frequentare persone più grandi di me, che hanno da insegnarmi qualcosa. Seguendo questo schema, però, dovrei uscire con le ottantenni!”. Leggete una smentita? No. Stefano ha aggirato la domanda. D’altra parte dopo la conferma di Belen è difficile dire che era tutta una bufala. Ebbene Parpiglia è tornato su quel gossip rovente. Tra l’altro il giornalista, quando De Martino e Alessia lavoravano assieme a L’Isola dei Famosi, lui era nel gruppo degli autori del reality. Insomma, qualcosina ha captato. Queste le sue rivelazioni a Studio 100:

“Stefano ha fatto un’intervista sul Corriere. Racconta che non ha una fidanzata e poi gli fanno una domanda su Alessia Marcuzzi. Storia raccontata da molti, compreso me, da tutti quelli che avevano la notizia di prima mano. Ora vi racconto una cosa che non avevo mai detto prima, una cosa esclusiva. Una sera ad un compleanno di un’amica comune, lei mi ha fermato e si è arrabbiata. Però quella notizia era stata data da molti. Lei si è arrabbiata e ha detto ‘se siamo amici…’. Comunque aveva smentito. Oggi De Martino quando gli hanno chiesto sul Corriere proprio dell’amore che gli hanno attribuito con lei e lui ha risposto ‘ogni mese ce n’è una nuova. Però è vero che mi piace frequentare persone più grandi’. Ecco, questa è una non risposta, è un girare intorno alla domanda. Se tu non ne vuoi far parlare ed è tutto falso dici ‘no, non è vero’.

Quando Parpiglia racconta dell’arrabbiatura della Marcuzzi nei suoi confronti, si riferisce a quando lui scriveva su Chi Magazine e parlò della tresca proprio sul settimanale. Ma c’è dell’altro: il giornalista ha spiegato che per l’affaire tra i due conduttori mancava la pistola fumante, vale a dire una paparazzata che desse ‘plasticità’ allo scoop. Di foto compromettenti non ne sono mai uscite e quindi Stefano e Alessia hanno avuto gioco facile a smentire per mesi lo scoop relativo alla loro frequentazione segreta. Peccato che Belen gli abbia rovinato la festa quando ha confermato che il flirt è stato consumato. Ecco la pistola fumante!

Infatti da quel momento il rampante napoletano e la ‘Pinella’ hanno smesso di smentire seccamente parlando di fake news. Hanno adottato una nuova strategia, ossia aggirare le domande sulla questione. Dulcis in fundo, sempre firmato Parpiglia. Chi era nell’ambiente non si è stupito un granché quando la faccenda è divenuta di dominio pubblico: