De Martino fiume: “Il flirt con Marcuzzi e perché è finita con Belen”

Il flirt con Alessia Marcuzzi, perché è finito il matrimonio con Belen Rodriguez, la risposta alla sua presunta incavolatura all’imitazione di Luigi Esposito del duo Gigi e Ross al GialappaShow, quando si montò la testa e la replica al suo ex agente Lucio Presta che lo ha definito un “traditore”: Stefano De Martino, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, si è raccontato senza tralasciare nulla. Una mossa forse arrivata anche per mettere a tacere le critiche recenti (sul magazine Oggi è stato descritto come una persona ormai “inarrivabile” e “inavvicinabile” che non parla con la stampa).

De Martino sulla parodia di Esposito e quando si montò la testa

Capitolo parodia che gli fanno al GialappaShow (Tv8). Il giornalista Alberto Dandolo ha sostenuto che De Martino sia scocciato per quell’imitazione, in quanto la reputerebbe non azzeccata. Così il diretto interessato: “Quella parodia mi fa molto ridere, mi regala una spocchia e una cattiveria che non ho. Cerco sempre di ridimensionare quello che mi succede. L’Auditel lo leggo al contrario: se facciamo il 25 per cento di share, diciamo che il 75 non ci ha guardato”. A leggere tra le righe, si capisce che in effetti il conduttore non condivide del tutto la parodia in quanto pensa che ci sia una caricatura di difetti che non ha, vale a dire la spocchia e la cattiveria.

Lungo salto indietro temporale. La sua popolarità ebbe inizio quando divenne un allievo di Amici di Maria De Filippi. Deflagrò completamente quando cominciò a frequentare Belen Rodriguez. Da allora sono passati più di dieci anni e sono cambiate molte cose. Soprattutto la sua testa:

“Quando mi sono montato la testa? Agli inizi, con Amici, quando tutti mi fermavano nella metro. In quel periodo ho avuto su me stesso pensieri fuori misura. Per fortuna subito dopo sono andato a New York, dove sono entrato in una compagnia di ballo, ed ero l’italiano che si distingueva perché non sapeva parlare bene l’inglese. È stato prezioso per ridimensionarmi”.

Nel programma ovviamente conobbe Maria De Filippi, alla quale è tuttora legato da un rapporto di amicizia e profonda stima. Così sulla collega pavese: “Una donna molto intelligente, guardandola fare il suo lavoro mi sono appassionato anch’io. Allora era molto lontana da me l’idea di fare il conduttore. Televisivamente parlando mi sento suo figlio“.

Perché è finita con Belen: “L’unico amore che dura è quello per i figli”

Per anni è stato al centro del gossip con l’ex moglie, con la quale ha avuto diversi tira e molla prima che il matrimonio naufragasse definitivamente. “Il fatto che sia stato sposato con una donna così bella – ha dichiarato – ha creato attorno a me il falso mito che mi piace solo quel tipo di donna. Non è vero. Di lei mi affascinava la luce, l’ambizione, questa voglia di mondo che era la mia stessa voglia”. Tutto ebbe inizio quando lui aveva soltanto 22 anni e lei 27:

“Penso che tanti uomini, dopo, abbiano cominciato a sentirmi vicino perché in fondo io ce l’avevo fatta con mezzi limitati. Lei stava con Fabrizio Corona, un’altra generazione, un’altra vita: in teoria non c’era gara. Come l’ho conquistata? Ballare insieme ha subito accorciato le distanze. È un peccato che oggi più nessuno balli un lento: sterno contro sterno, cuore contro cuore; si risparmia un sacco di tempo, l’invito a cena, l’approccio con il cuore in gola…”.

Quando gli è stato chiesto in modo secco perché è finita, è giunta la seguente risposta: “Gli amori si compiono. O si resiste al tempo con affanno, o si ha il coraggio di dire che è stato molto bello. L’unico amore eterno è quello tra genitori e figli”.

Lui è padre di Santiago, 11 anni. Sull’educazione ha le idee molto chiare. Cerca di non viziarlo perché convinto che le cose vadano conquistate per essere apprezzate: “Se mi chiede qualcosa di ragionevole, non gliela compro subito. Gli dico: aspetta, tra due settimane mi pagano per questo lavoro e te la prendo. In modo che capisca che le cose hanno un valore, non si ottengono schioccando le dita”.

Il flirt con Alessia Marcuzzi e la risposta a Lucio Presta

Tra i vari flirt attribuitigli, ha fatto molto rumore quello in cui è stata menzionata Alessia Marcuzzi. A far scoppiare la bomba il fatto che a nominare la conduttrice romana sia stata Belen. “Sì, ogni mese ce n’è una nuova. Mentre è vero che mi piace frequentare persone più grandi di me, che hanno da insegnarmi qualcosa. Seguendo questo schema, però, dovrei uscire con le ottantenni!”, ha risposto De Martino che ha preferito dribblare la domanda sull’ex timoniera de L’Isola dei Famosi. Come al solito è stato scaltro. Perentorio invece sulle voci che volevano che tra lui e Arianna Meloni ci fosse un legame particolare: “Abbiamo smentito entrambi. Io ho dovuto perfino cercarla su Google quando è saltata fuori questa cosa, non sapevo nemmeno che faccia avesse”.

Oggi il suo agente è Beppe Caschetto con la quale ha la stessa visione, cioè che “è meglio non essere mai il personaggio del momento, perché tanto poi passa. Bisogna puntare a una carriera lunga, senza picchi particolari“. Prima era seguito da Lucio Presta. Quando il rapporto professionale si è concluso, il marito di Paola Perego ha tuonato su De Martino definendolo un traditore. Quest’ultimo ha risposto:

“La verità è che a me Lucio Presta sta simpatico, e penso sia reciproco. Ha un modo di fare molto cinematografico, che mi diverte, e questo spiega anche la sua battuta. Quando ha avuto l’incidente sul trattore gli ho scritto, ero dispiaciuto”.

Tra circa tre mesi andrà in onda il Festival di Sanremo. “La clausola per farlo nel mio contratto c’è. Ma non ho fretta: Sanremo è una foto che incornici e appendi al MoMa. Per i prossimi due anni un conduttore c’è già. Poi vedremo”, ha concluso De Martino.