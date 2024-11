Stefano De Martino inavvicinabile e adirato: sussurri dai corridoi Rai

Stefano De Martino “irraggiungibile” e con il dente avvelenato nei confronti di Luigi Esposito del duo comico Gigi e Ross: è quanto ha fatto filtrare il giornalista Alberto Dandolo sul magazine Oggi dove viene scritto che il conduttore di Affari Tuoi non sarebbe per niente contento della sua imitazione che ogni lunedì viene proposta da Esposito nel programma GialappaShow su Tv8. Si sussurra che la considererebbe un filo inopportuna.

Il comico, per chi non avesse mai visto l’imitazione, nel GialappaShow si camuffa da De Martino indossando la cravatta rossa, la camicia bianca e un paio di pantaloni con delle natiche pronunciate e finte ad evidenziare il fondoschiena. Ovviamente, per entrare nel personaggio assume anche il tipico accento campano di Stefano. Quest’ultimo non sarebbe troppo divertito del modo in cui viene sbertucciato. Così Alberto Dandolo:

“Nonostante l’apprezzamento da parte del conduttore napoletano, nei corridoi di Mamma Rai si sussurra che De Martino non abbia in realtà fatto i salti di gioia per l’esibizione del collega che lo rappresenterebbe come una sorta di ‘velino’ un filo vanesio e irraggiungibile”.

Perché irraggiungibile? Sempre Dandolo ha riferito che De Martino “da quando macina ascolti nel preserale di Rai 1 appare quasi inavvicinabile. Non si concede ai media, centellina le sue apparizioni mondane ed è, come ogni star che si rispetti, circondato e protetto da un vero e proprio plotone di collaboratori che filtrano ogni suo contatto con l’esterno”.

Stefano De Martino sparito dal radar del gossip

In effetti, l’aitante conduttore campano, da quando ha cominciato a presentare il quiz show con risultati più che eccellenti, è sparito dal radar del gossip. Fino a qualche mese fa, una settimana sì e l’altra pure finiva sui settimanali di cronaca rosa con delle paparazzate che lo vedevano protagonista ora con una donna ora con un’altra. Da quando ha preso il timone di Affari Tuoi il circolo del gossip è rimasto a bocca asciutta.

I casi sono due: o sta attraversando una fase di vita monacale (alquanto improbabile) oppure è bravissimo, come d’altra parte sostiene Dandolo, a non far filtrare poco o nulla del suo privato, eccezion fatta per i viaggi che si concede spesso a Londra con suo figlio Santiago. In una recente intervista, De Martino ha spiegato che ama la capitale inglese e che spesso si rifugia oltremanica dove, a differenza dell’Italia, può passeggiare tranquillamente per strada senza essere disturbato dai fan. Non che non ami che le persone lo acclamino e lo cerchino per un autografo o un selfie, ma naturalmente anche a lui piace andare a spasso senza che qualcuno lo fermi a ogni passo.