Dalla Chiesa vs De Martino, è polemica: “Velino o conduttore?”

Rita Dalla Chiesa punge Stefano De Martino. Ma, si proceda con ordine. Da quando De Martino ha preso le redini di “Affari Tuoi“, la sua carriera è totalmente decollata, consacrandolo come uno dei volti di punta della televisione italiana. L’ex ballerino è riuscito non solo a raccogliere ascolti record, ma a superare persino il suo predecessore Amadeus, impresa che sembrava praticamente impossibile. Tuttavia, se da un lato il conduttore ha conquistato l’affetto dei telespettatori, dall’altro la sua figura continua a suscitare numerose polemiche.

In particolare, a dividere è il suo stile da showman nel game show, che ha persino ispirato una puntuale imitazione di Luigi Esposito (del duo Gigi e Ross) al GialappaShow, che ironizza sul suo modo di “mettere in mostra” il fisico e sulla presunta amicizia con Arianna Meloni, sorella della Premier Giorgia Meloni. Mentre ieri sera, 4 novembre, andava in onda una delle puntate più riuscite di Stefano De Martino ad Affari Tuoi, il giornalista Giuseppe Candela ha pubblicato un tweet pungente contro il presentatore.

“Battute sul lato b, muscoli e sedere in mostra, Siffredi che parla di lui come erede, gli stacchetti a centro studio. Attenzione alla sindrome del velino e del villaggio vacanze. Un conduttore di Rai1 deve avere stile e spalle larghe, non in senso letterale”, ha scritto Candela, da sempre molto critico nei confronti dell’ex allievo di Amici. Al che, il giornalista ha ricevuto una valanga di commenti, molti dei quali contrari alla sua opinione su De Martino. Tra le numerose risposte, è spuntata anche quella di Rita Dalla Chiesa, che ha scritto una frase piuttosto eloquente: “Nostalgia di Amadeus”.