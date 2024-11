Affari Tuoi, gioca ‘Ben Affleck’: la vera protagonista è però un’altra!

La puntata di Affari Tuoi di questa sera è stata tutta da ridere. A giocare è stata la regione della Liguria, rappresentata da Matteo detto Ben Affleck. Nonostante la sua somiglianza con l’attore trovata da Stefano De Martino, qualcuno è riuscito a rubare la scena al concorrente. Stiamo parlando proprio della sua aiutante, ovvero sua nonna Adriana! La signora ha fatto un vero e proprio show, facendosi amare dai telespettatori.

Come di consueto questa sera, domenica 3 novembre, su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. A giocare questa volta è stata la regione della Liguria, rappresentata da Matteo detto Ben Affleck per la sua somiglianza con l’attore. Ad aiutarlo nella partita è stata sua nonna Adriana, ex insegnante delle scuole elementari. Il pacco estratto è stato il numero 16, poi cambiato per il 17. La partita è stata una delle più divertenti dall’inizio della nuova edizione del game show, grazie soprattutto alla presenza della signora Adriana. Quest’ultima si è difatti resa protagonista di diversi siparietti divertenti.

Per prima cosa il conduttore Stefano De Martino ha sottolineato come la signora dia ancora ripetizioni ai figli dei suoi ex allievi, tuttavia Adriana ci ha tenuto a specificare “soltanto a quelli più simpatici” altrimenti non li vuole perché le fanno venire la tristezza! Stefano le ha poi chiesto la sua età, ma è cosa risaputa che non si chiede l’età alle signore! La nonnina ha difatti evitato di rispondere con gli anni precisi, invitando il conduttore a fare un’addizione: mezzo secolo, con un’altra trentina e ha poi aggiunto che “gli spiccioli non si contano!”. Ha anche risposto al dottore, che li aveva avvisati di osservarli, “Son contenta che qualcuno mi guarda!”. Adriana ha poi ballato tutte le canzoni che venivano proposte all’apertura dei pacchi blu, cimentandosi anche in una piroetta con il nipote! Insomma una forza della natura che non dimostrava per nulla la sua età!

La partita di nonna e nipote è stata abbastanza fortunata, anche se con un epilogo un po’ amaro. Verso la fine sono difatti rimasti quattro pacchi rossi: 10.000, 50.000, 75.000 e 300.000 euro. Il dottore ha proposto 39.000 euro, 45.000 e 50.000 euro ma i due hanno rifiutato l’offerta. Proprio subito dopo aver rifiutato i 50.000 hanno chiamato il pacco contenente quella stessa cifra. A quel punto il dottore ha offerto nuovamente 50.000 euro e questa volta Matteo ha deciso di accettare seguendo il consiglio di nonna Adriana. La sua decisione si è rivelata sbagliata perché nel suo pacco aveva 300.000 euro.