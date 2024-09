Affari Tuoi, pacchista si prende la scena: siparietto con De Martino

Questa sera è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino. Proprio il conduttore insieme ad uno dei concorrenti si è reso protagonista di un siparietto che è diventato immediatamente virale sul web. Scopriamo insieme che cosa hanno fatto di preciso.

Come di consueto anche questa sera è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi su Rai 1, condotta da Stefano De Martino. A giocare questa sera è stata la regione della Sicilia, rappresentata dall’assistente di direzione Ornella. Ad affiancarla nella partita è stato il suo compagno Giuseppe, militare della guardia costiera. Il pacco estratto è stato questa volta il numero 8. Il vero protagonista della puntata, tuttavia, è stato un altro concorrente, ovvero quello del Molise.

Prima dell’inizio della partita di Ornella, Stefano De Martino ha presentato il nuovo rappresentante del Molise, Filippo. Proprio lui è stato provinato poco dopo dal conduttore per cercare il sostituto di Tony, ex concorrente del programma e rappresentante della Calabria. Quest’ultimo era particolarmente amato dal pubblico a causa dei suoi balletti, diventati virali sul web, tanto che quando ha abbandonato il gioco molti telespettatori hanno sottolineato come avrebbero sentito la sua mancanza. Da allora Stefano è alla ricerca di un sostituto, definito da lui “nuovo velino”.

Come sempre durante il programma vengono fatte ascoltare delle canzoni in base alle cifre che vengono trovate all’interno dei pacchi chiamati. In particolare al pacco con 0 euro corrisponde il brano “Sesso e Samba” di Tony Effe e Gaia. Proprio su questa canzone Tony era solito fare i suoi balletti. Oggi, non essendoci più il concorrente della Calabria, Stefano ha deciso di chiamare Filippo per ballare insieme una coreografia al centro dello studio. Il rappresentante del Molise si è rivelato particolarmente bravo e simpatico, stupendo tutti e venendo definito così il “nuovo velino” di Affari Tuoi.

Sul web sono stati in tanti a commentare il siparietto con protagonisti Stefano De Martino e Filippo. In molti hanno difatti sottolineato come il nuovo concorrente possa definirsi un degno sostituto di Tony. Chissà se quando abbandonerà il programma nuovamente sul web ci saranno delle proteste!

Di seguito riportiamo alcuni dei commenti più significativi comparsi su X (ex Twitter):