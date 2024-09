Affari Tuoi, gioca Tony dalla Calabria: sul web è protesta!

Questa sera, come di consueto, è andata in onda alle 20.30 su Rai 1 un’altra puntata di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. A giocare è stato questa volta il concorrente rappresentante della Calabria, Antonio detto Tony. Proprio la sua partecipazione ha destato alcune proteste sul web da parte dei telespettatori. Scopriamo insieme per quale motivo e tutti i dettagli relativi alla puntata di questa sera.

Anche questa sera è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. A giocare è stato il rappresentante della Calabria, Antonio detto Totò, Tonino o Tony Manero a causa dei suoi balletti diventati virali sul web. Ad affiancarlo nella partita è stata sua sorella Gina. Il pacco estratto è stato il numero 4.

Proprio la partecipazione di Tony ha destato alcune proteste sul web. I telespettatori si sono difatti affezionati particolarmente a lui, non volendo quindi il suo abbandono del programma. Il concorrente della Calabria ha conquistato tutti con la sua simpatia ed i suoi siparietti danzerecci e, di conseguenza, in molti avrebbero voluto continuasse a divertire quotidianamente e fare compagnia agli italiani nella fascia del preserale.

Di seguito riportiamo solo alcuni dei tantissimi commenti apparsi su X (ex Twitter) dove i concorrenti hanno lamentato l’abbandono del programma da parte di Tony:

Prima di lui avevano lasciato il game show altri due concorrenti particolarmente amati dal pubblico, precisamente Peppe da Frosolone e Domingo.

Non è mancato chi ha approfittato della situazione anche per cavalcare il gossip del momento, ovvero quello relativo al dissing tra Fedez e Tony Effe.

Qualcuno ha difatti paragonato quest’ultimo al concorrente di Affari Tuoi, scrivendo nello specifico:

Chiaramente, come di consueto, Tony ha fatto ridere tutto lo studio. Durante tutta la puntata che lo ha visto protagonista, difatti, non sono mancati i siparietti divertenti con Stefano De Martino ed i suoi amatissimi balletti! Nello specifico il concorrente della Calabria ha rivelato di essere single da diversi anni ed il conduttore si è proposto per cercargli una fidanzata, chiedendogli se la preferisse mora o bionda. Alla risposta di Tony che ha detto “Basta”, uno degli altri partecipanti ha ironizzato affermando “Si, basta che respira!” facendo ridere tutto lo studio. Il calabrese ha anche sbagliato il nome del concorrente del Veneto, chiamandolo Vannacci e venendo corretto da Stefano che gli ha ricordato si chiamasse Jannacci.

Tony ha deciso di cambiare il proprio pacco, il 4, con il numero 6 in quanto legato a sua madre. La scelta è stata positiva in quanto nel suo pacco originario aveva solo 50 euro. Alla fine sono rimasti 500 euro e 50.000 euro. Nel suo pacco il concorrente ha trovato i 50.000, ha fatto quindi bene a fidarsi di sua madre e cambiare!