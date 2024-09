Affari Tuoi, inizio in ritardo: sul web è protesta “alla buonora!”

Questa sera alle 20.30 sarebbe dovuta andare in onda su Rai 1 la terza puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. C’è stato tuttavia un ritardo di circa mezz’ora, dovuto ad un’edizione speciale del TG1 per un’intervista al Ministro Sangiuliano. Sono state in tante le proteste sul web da parte dei fan del programma che non vedevano l’ora di seguire il loro game show preferito. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Nonostante i grandi cambiamenti di quest’anno, come la conduzione affidata a Stefano De Martino e non più ad Amadeus, Affari Tuoi continua ad essere uno dei programmi più seguiti del preserale. Sono tanti infatti i fan del game show che non aspettando altro che l’inizio di una sua nuova puntata, fissato ogni sera per le 20.30 su Rai 1. Questa sera, mercoledì 4 settembre, c’è stato tuttavia un ritardo nella partenza ed il programma è cominciato circa mezz’ora dopo rispetto al solito orario stabilito. Prima del famoso gioco dei pacchi, difatti, è andata in onda un’edizione speciale dei TG1 per un’intervista al Ministro Sangiuliano che ha causato uno slittamento nella programmazione. Affari Tuoi è quindi iniziato intorno alle 21.00 invece che alle 20.30.

Il ritardo ha scatenato non poche proteste sul web da parte degli spettatori. Sono stati difatti tanti i fan del programma che hanno lamentato il ritardo, sottolineando come stessero aspettando la nuova puntata e non vedessero l’ora di poterla seguire in tv.

Di seguito riportiamo solo alcuni dei commenti più significativi a riguardo:

La partita: accettati 30.000 euro

Come già detto Affari Tuoi è alla fine andato in onda, anche se con una mezz’ora di ritardo rispetto alla solita ora. Questa sera a giocare è stata la biotecnologa Rosa Paola, rappresentante della regione della Basilicata, insieme al suo futuro sposo Xavier. Il pacco che le è capitato è stato il numero 3. La partita è andata particolarmente bene. La concorrente ha difatti conservato quasi solo pacchi rossi ma ha poi deciso di cambiare il suo pacco con il numero 12, perdendo i 200.000 euro contenuti nel 3. Alla fine Rosa Paola ha deciso di accettare 30.000 euro offerti dal dottore. La sua scelta si è rivelata vincente in quanto nel suo pacco c’erano solo 15.000 euro.