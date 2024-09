Affari Tuoi, vinti 100.000 euro: web polemico sospetta “e ti pareva!”

LIeri lunedì 2 settembre è andata in onda su Rai 1 la prima puntata della nuova edizione di Affari Tuoi. Ci sono state alcune novità, come il ritorno ai vecchi pacchi di cartone e al telefono con cornetta. Il cambiamento più grande, però, si è avuto nella conduzione. Amadeus ha difatti lasciato il posto a Stefano De Martino. La partenza è stata subito con il botto. I concorrenti hanno difatti trovato nel pacco 100.000 euro. La vittoria di una cifra così importante ha tuttavia fatto storcere il naso ai telespettatori che hanno commentato la puntata sul web sospettando che la vincita fosse già stata decisa.

Vinti 100.000 euro

La nuova stagione di Affari Tuoi è iniziata non senza polemiche. Già il passaggio di testimone dallo storico conduttore Amadeus a Stefano De Martino non ha convinto tutti ed in molti hanno sottolineato sui social la differenza tra i due. Inoltre l’epilogo della puntata ha scatenato ulteriori commenti negativi da parte dei telespettatori. Il motivo? Secondo alcuni fan del programma la vincita dei concorrenti era già stata decisa. A giocare è stata la regione del Veneto, precisamente la coppia composta da Monica ed Edoardo. I due, dopo aver cambiato più volte pacco, sono rimasti con il 2 in cui hanno trovato ben 100.000 euro.

La partita, tuttavia, non era iniziata nel migliore dei modi. Subito erano stati chiamati i pacchi contenenti 15.000, 20.000, 200.000 e 300.000 euro. Le cose sono però migliorate nel corso della puntata ed alla fine la coppia è rimasta con 100.000 e 30.000 euro: insomma una vincita importante in ogni caso. Il dottore ha proposto ai concorrenti 60.000 euro ma l’offerta è stata rifiutata. Una scelta che si è rivelata vincente in quanto nel loro pacco, il numero 2, c’erano appunto 100.000 euro.

La polemica sul web

Il web ha iniziato subito a sospettare qualcosa. Il motivo? La coppia ha deciso di cambiare il proprio pacco, ha rifiutato l’offerta del dottore e alla fine è rimasta con due pacchi rossi. E’ quindi partita una teoria del complotto secondo cui la vincita era già stata decisa. Secondo alcuni, difatti, essendo la prima puntata della nuova stagione, tra l’altro con nuova conduzione, si voleva iniziare da subito con una vittoria. Allo stesso modo gli utenti hanno sottolineato come l’aver lasciato alla fine due cifre elevate sia stato probabilmente un modo per aumentare lo share del programma e mantenere i telespettatori incollati allo schermo.

Di seguito alcuni dei commenti comparsi su X (ex Twitter):