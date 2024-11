Il post orrendo di Paola Ferrari contro Ferragni e Provera: caos

Paola Ferrari, 64 anni e volto noto della Rai, tuona su Chiara Ferragni. E nel farlo commette un paio di sfondoni dimenticabili, beccandosi una sfilza di critiche meritate. La giornalista, senza badare ad essere delicata, ha pubblicato un post orrendo (sia di contenuti sia grammaticalmente) sul suo profilo Instagram, infarcendolo di sarcasmo nei confronti dell’ex moglie di Fedez, oggi felice accanto a Giovanni Tronchetti Provera, rampollo ricchissimo della Milano ‘bene’. Ed è proprio su quest’ultima love story che la Ferrari ha concentrato le sue attenzioni.

“Da… PENSATI LIBERA … a PENSATI SCIURA (milanese)… è solo un’attimo! Da buona imprenditrice se gli affari non vanno bene si cambiano gli obbiettivi! @chiaraferragni #gossip #woman #free #life #love #future #milan #italy”. Questo il messaggio, con tanto di tag alla diretta interessata, fatto apparire dalla giornalista Rai sui propri account social. Messaggio che è stato scritto a corredo di una fotografia dell’influencer cremonese con il capo d’abbigliamento mostrato al Festival di Sanremo con la scritta a caratteri cubitali “Pensati libera”.

La spiegazione del post di Paola Ferrari e le critiche

Per chi non avesse compreso a fondo la tuonata, la Ferrari ha voluto sottendere che l’imprenditrice digitale, ora che i suoi affari non sono rosei (dopo il pandoro gate ha perso tutti i contratti di sponsorizzazione con i grandi brand), ha pensato di imbastire una relazione con un uomo ricchissimo, ossia Giovanni Tronchetti Provera.

Insomma, non ci vuole un genio per capire il messaggio sottinteso. Tra l’altro, verrebbe da dire: da che pulpito? Per chi non lo sapesse, la signora Ferrari ha un marito che non è proprio il signor nessuno: il 10 aprile 1997 ha sposato l’imprenditore Marco De Benedetti, facente parte di una delle famiglie più facoltose del Bel Paese. E infatti, sotto al post contro l’ex moglie di Fedez si è creato il caos, con più di un utente che ha fatto notare alla conduttrice la sua situazione sentimentale. Lei ha fatto orecchie da mercante.

E non è finita qui perché in tanti hanno segnalato pure lo sfondone grammaticale presente nel messaggio. Quel “un’attimo” è una cosa inguardabile, alle elementari insegnano che l’articolo indeterminativo singolare maschile non ha bisogno di apostrofo. Lei è pure giornalista. Tanti infatti gli utenti che l’hanno messa in croce per siffatto svarione. Ancor più quelli che hanno ritenuto la sua uscita gratuitamente cinica e cattiva.

Il ragionamento di molti è il seguente: non è che la Ferragni non possa essere criticata, certo è che se lo si fa con determinati modi si passa dalla parte del torto. Tra l’altro diverse persone hanno sostenuto che la giornalista abbia il vizio di prendersela con le donne, ricordando che non di rado il volto Rai si è pure scagliata contro Diletta Leotta.