Eleonora Giorgi, parla il figlio: il tumore non arretra, responso duro

Eleonora Giorgi non perde il sorriso, nonostante la sua situazione clinica continui ad essere delicatissima. Lo ha spiegato lei stessa, con l’aiuto del figlio Andrea, nel corso del collegamento realizzato nella puntata di Verissimo in onda su Canale 5 domenica 24 novembre. L’attrice, colpita da un tumore al pancreas, ha sostenuto delle cure pesanti nei mesi scorsi. Purtroppo il cancro sta avanzando e ci sono delle metastasi.

“Come sta andando? Secondo la scienza, nonostante abbia usato tutta la scienza possibile per combattere la vivacità aggressiva delle metastasi, mi viene detto che (il tumore, ndr) continua ad accrescersi. E questo non è un responso favorevole, è piuttosto duro”. Così la Giorgi conversando con Silvia Toffanin. Nonostante la situazione sia tutt’altro che rosea, l’attrice ha ribadito, con il sorriso sulle labbra, che resta “positiva”. “Credo moltissimo nel lottare, continuerò a farlo. Ostinatamente lotto per mantenere un barlume di vita serena e non per non diventare una ‘macchina’ solamente da ospedalizzare”.

Sul percorso clinico dell’interprete romana anche il figlio Andrea è intervenuto: “In tutta questa situazione io resto la parte razionale. Da un anno combattiamo: il primo ciclo di chemio ha dato risultati splendidi. Dopo il primo intervento chirurgico invece ci siamo trovati con delle simpatiche metastasi. Le terapie normali sono quasi finite. Potremmo decidere di incamminarci verso terapia sperimentali e studi di ricerca”. L’uomo ha però aggiunto che, laddove si volesse tentare la via delle cure sperimentali, si dovrà capire se la madre avrà i requisiti necessari per accedere alle terapie.

“Lei è molto intossicata. Siamo in un momento in cui dobbiamo farla stare meglio. Ora il suo corpo deve riposarsi per le cure ricevute”, ha rivelato ancora Andrea. “Sto male e sono intossicata – ha confermato la Giorgi -, è vero. Io però sono qui per dimostrare che ce la si può fare. Stanno ricrescendo anche i capellucci, sono corti e del colore che sembra quello della signora Pina di Fantozzi”.

Infine Andrea ha avuto parole di stima sia per la mamma sia per il fratello Paolo Ciavarro: “Il nostro percorso è stato molto bello. Io, lei e Paolo abbiamo affrontato questo viaggio senza sapere dove ci avrebbe condotto. Quello che posso dire è che tutti e tre usciamo da questo percorso come persone migliori. Ci siamo legati ancora di più, ci ha permesso di essere più felici e di essere più comprensivi a vicenda”.