Verissimo, Eleonora Giorgi aggiorna su malattia: Toffanin in lacrime

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 c’è stata nuovamente Eleonora Giorgi. In sua compagnia questa volta si sono collegati anche i suoi due figli, Andrea e Paolo. L’attrice ha aggiornato Silvia Toffanin e tutto lo studio sulle sue condizioni di salute e sull’andamento della nuova terapia. A fine intervista la conduttrice si è visibilmente commossa e ha salutato Eleonora tra le lacrime.

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Quest’ultima si è collegata ancora una volta con l’attrice Eleonora Giorgi, la quale ha aggiornato lo studio circa il suo stato di salute. Nello specifico ha spiegato di aver iniziato una nuova fase di chemioterapia che deve ripetere ogni quattordici giorni. La cura le causa malessere per dodici giorni, lasciandole solo due giorni di tregua. Insieme a lei questa volta si sono collegati con lo studio anche i suoi due figli, Andrea e Paolo Ciavarro.

Nel corso dell’intervista, l’attrice ha anche rivelato di dover iniziare una cura con un farmaco sperimentale a gennaio. Ha poi ripercorso tutta la sua malattia, da quando ha scoperto di averla un anno fa in occasione del suo settantesimo compleanno e del cinquantesimo anniversario di carriera. Eleonora ancora una volta ha dimostrato tutta la sua forza e voglia di vivere. Ha difatti affermato che continuerà a lottare contro il tumore.

Silvia Toffanin ha poi voluto mostrare a Giorgi un video da parte di un suo caro amico, Cristiano Malgioglio. Le parole dell’autore e cantante l’hanno incoraggiata ulteriormente. Malgioglio, difatti, le ha rivelato di voler scrivere un album con dodici canzoni insieme a lei. La conduttrice Silvia Toffanin nel salutarla si è evidentemente commossa ed è scoppiata in lacrime. Ha anche dato appuntamento ad Eleonora dopo la tac per un nuovo collegamento con lo studio di Verissimo in modo che possa aggiornala sulla sua situazione.

Dopo aver pianto Toffanin ha chiesto scusa all’attrice per essersi mostrata in lacrime e a quel punto Giorgi le ha detto di non preoccuparsi perché era bellissima. L’ha infine ringraziata perché ogni volta che la invita a collegarsi con lei la sprona a vestirsi, truccarsi e le permette di avere contatto con il pubblico. I figli hanno aggiunto che queste interviste le danno un momento di svago ed una parvenza di normalità.