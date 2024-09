Verissimo, Giorgi malata: “Se non dovesse andare bene saluto tutti”

Nella puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio, domenica 15 settembre, su Canale 5 una delle interviste è stata quella all’attrice Eleonora Giorgi. Quest’ultima si è collegata con lo studio dalla propria abitazione, raccontando alla conduttrice Silvia Toffanin gli ultimi aggiornamenti sulla sua malattia. In particolare ha spiegato come il tumore non sia ancora stato sconfitto e come debba fare nuove cure. Ha anche voluto salutare tutto il suo pubblico nel caso in cui le cose non dovessero andare bene. Le parole di Giorgi hanno commosso lo studio e lanciato anche un bellissimo messaggio di forza e speranza.

Oggi pomeriggio, domenica 15 settembre, lo studio di Verissimo si è collegato con Eleonora Giorgi. L’attrice ha aggiornato Silvia Toffanin sull’andamento della sua malattia. Circa dieci mesi fa, difatti, ha scoperto di avere un tumore al pancreas. Quest’ultimo ancora non è stato sconfitto e al momento i medici stanno cercando una nuova strada da percorrere. Domani e dopodomani Eleonora dovrà sottoporsi a degli esami importanti e saprà se riuscirà a combattere il mostro con la radioterapia o con la chemioterapia.

Giorgi ha poi aggiunto delle parole che hanno fatto commuovere sia Silvia che tutto lo studio, dicendo nello specifico:

Andrà tutto bene ma se non fosse almeno ti saluto e saluto tutti i miei amatissimi, il mio pubblico e tantissimi italiani.

Stando a tali frasi, l’attrice ha prospettato quindi anche la peggiore delle ipotesi. Sia la conduttrice che il pubblico le hanno mostrato grande calore ed affetto, invitandola ad essere ottimista e a lottare così come ha sempre fatto.

Eleonora ha poi tolto il foulard nero che aveva sul capo, mostrando come i capelli le siano ormai caduti. Ha tuttavia sottolineato di non voler portare le parrucche e ha anche ironizzato dicendo che adesso non dovrà più perdere tanto tempo per lavare i capelli ed andare dal parrucchiere.

Nel corso dell’intervista Giorgi ha anche parlato del rapporto con il suo ex marito Massimo Ciavarro, evidenziando come le sia stato molto vicino in questo periodo così difficile. Ha anche aggiunto che lo investirà di un ruolo molto importante: quello di prendersi cura del figlio Paolo. Proprio in merito a quest’ultimo, Eleonora ha ripercorso i momenti felici del suo matrimonio con Clizia Incorvaia. Ha poi parlato anche del nipotino Gabriele, rivelando come la cosa che più l’addolora è l’idea che lui possa non ricordarsi di lei.