Giorgi malata: “Potrei vivere 6 mesi. Ho 70 anni, posso andarmene”

L’attrice Eleonora Giorgi, protagonista di film di grande successo come “Borotalco”, sta attraversando un periodo personale molto complicato. Un anno fa le è stato difatti diagnosticato un tumore al pancreas. Recentemente ha raccontato della malattia in un’intervista con il Corriere Della Sera, parlando a cuore aperto e rivelando anche le aspettative di vita che le sono state date dai medici e come sta affrontando il pensiero di andarsene. Le sue parole sono state molto forti e commoventi. Scopriamo meglio che cosa ha dichiarato.

Eleonora Giorgi sta combattendo da un anno con la malattia. Nel giorno del suo settantesimo compleanno, che cade il 21 ottobre e che nel 2023 coincideva anche con i suoi cinquant’anni di carriera, l’attrice è difatti venuta a conoscenza di avere un tumore al pancreas. Nonostante il momento di fragilità non ha rinunciato ad accompagnare i suoi figli all’altare. Recentemente, difatti, suo figlio Paolo Ciavarro è convolato a nozze con Clizia Incorvaia. Con quest’ultima Giorgi ha sempre raccontato di avere un rapporto speciale e la coppia ha anche cambiato la data del matrimonio per le condizioni di salute dell’attrice.

In un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera, Eleonora ha parlato della sua malattia e di come sta affrontando il tumore. Nello specifico ha rivelato che se avesse scoperto di essere malata a trent’anni probabilmente si sarebbe disperata. La triste notizia, invece, è arrivata a settant’anni e questo le ha permesso di affrontarla meglio.

Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

Mi ha fatto molto pensare ai cicli della vita. Il tumore è arrivato il giorno dei miei 70 anni, che poi erano 50 di carriera. Se avessi avuto trent’anni mi sarei disperata. Invece tutto sommato sono una vecchia che ha avuto una vita piena di avventure: posso permettermi di andarmene, anche se mi spezza il cuore.

A farle maggiormente male è il pensiero della sofferenza che proverà chi resta.

Le aspettative di vita ed il pensiero dell’aldilà

Eleonora Giorgi ha poi raccontato cosa le hanno detto i medici. Stando alle loro parole potrebbero restarle dai sei mesi di vita dopo l’operazione fino a cinque anni o addirittura di più. L’intervento, ha spiegato l’attrice, è andato bene anche se il tumore non è stato ancora sconfitto del tutto. Il prossimo controllo sarà ad agosto. Nell’aldilà le piacerebbe rincontrare sua nonna Katò, il suo fidanzato Alessandro Momo morto in un incidente d’auto, il padre di suo figlio ed Oriana Fallaci. L’attrice ha poi parlato del nipotino e di come ami giocare con lui, volendo lasciargli dei bei ricordi di sé. E’ anche questo che l’aiuta a combattere il tumore.