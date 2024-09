Verissimo, confessione di Iva Zanicchi su Fausto: Toffanin distrutta

Nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 15 settembre tra gli ospiti invitati in studio da Silvia Toffanin c’è stata anche la cantante Iva Zanicchi. Quest’ultima ha parlato soprattutto della recente scomparsa di suo marito Fausto Pinna dopo una lunga malattia. Nel corso dell’intervista, Zanicchi ha rivelato qualche dettaglio in più sugli ultimi giorni di vita del coniuge, facendo commuovere la conduttrice che addirittura è scoppiata in lacrime. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

Quest’estate è venuto a mancare all’età di 74 anni il produttore musicale Fausto Pinna, marito della cantante Iva Zanicchi. Quest’ultima è stata ospite oggi pomeriggio, domenica 15 settembre, a Verissimo da Silvia Toffanin. L’intervista si è chiaramente incentrata sulla recente scomparsa del coniuge e su come stia attraversando questo momento particolarmente difficile. Iva ha raccontato qualche dettaglio in più in merito agli ultimi momenti vissuti insieme, rivelando anche un particolare che aveva tenuto nascosto fino a questo momento. Nello specifico la cantante ha rivelato di non essere stata contenta della decisione di cremare il defunto marito.

Iva ha anche aggiunto di aver messo al braccio un orologio appartenuto a Pippi, soprannome di Fausto, e di non toglierlo mai. L’orario è stato impostato all’ora della morte del suo caro. Ha poi aggiunto che nei tre giorni successivi alla sua scomparsa continuava a parlargli. Al racconto di Zanicchi, Silvia Toffanin si è evidentemente commossa. In più di un’occasione, nel corso della loro chiacchierata, la conduttrice ha difatti mostrato gli occhi lucidi ed un’espressione contrita.

Silvia ha poi voluto condividere con la sua ospite alcuni messaggi di affetto di alcuni amici del mondo dello spettacolo. Nello specifico ha letto una lettera scritta ad Iva Zanicchi da parte di Caterina Caselli in cui la cantante e produttrice discografica esprimeva la sua vicinanza alla collega, sottolineando come anche lei avesse perso da poco il marito e quindi conosceva il suo dolore. Toffanin ha poi mostrato a Zanicchi un video in cui anche Romina Power e Gerry Scotti hanno voluto testimoniare il loro affetto verso Iva.