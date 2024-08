Iva Zanicchi, è morto il compagno Fausto Pinna: “Dolore fortissimo”

Terribile lutto per Iva Zanicchi. La cantante ha perso l’amato compagno di una vita. Fausto Pinna si è spento a 74 anni dopo una lunga malattia che non è riuscito a sconfiggere. L’annuncio arriva direttamente da Iva, intorno a cui si stringono tutti gli amici del mondo dello spettacolo.

Fausto Pinna se ne è andato nel corso della notte. Da due anni ormai combatteva con un tumore ai polmoni. Iva Zanicchi è rimasta al suo fianco in ogni momento, confidando spesso all’amica Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo le sue condizioni. Il tumore ai polmoni dovuto all’eccesso di fumo era stato diagnosticato due anni fa e nonostante i medici gli avessero dato due mesi di vita, Pinna ha combattuto a lungo. Con Iva Zanicchi l’amore è durato 37 anni.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna: l’amore lungo una vita

L’Aquila di Ligonchio e il produttore musicale si sono conosciuti nel 1987 e il loro amore non si è spento neanche per un giorno, anzi. Iva ha sempre parlato di quanto la loro storia si facesse più importante a ogni anno che passava. Non si sono mai sposati e non hanno mai avuto figli (Iva ha avuto sua figlia Michela dal precedente matrimonio) ma sono rimasti insieme fino all’ultimo momento. Ogni volta che Iva andava in televisione lo salutava con il suo classico ”Saluto il mio Pippi che non sta tanto bene, ma ci sta guardando”. Solo un paio di mesi fa, a Estate In Diretta, la cantante aveva rivelato che le condizioni di Fausto erano peggiorate e che era stanco di lottare. Tuttavia, con la tenacia di Iva che conosciamo tutti non ha mai smesso di farlo.

Ai giornalisti Iva Zanicchi ha dichiarato che è un dolore fortissimo, e lo possiamo immaginare benissimo, dopo una vita insieme. Intorno a lei si stringono tutti i volti più noti dello spettacolo. Cristiano Malgioglio, grande amico di Iva ha dichiarato che Fausto Pinna era un compagno meraviglioso, che neanche la malattia aveva messo in difficoltà l’amore tra lui e la cantante. Roberto Alessi scrive una lunga e sentita lettera indirizzata ad Iva Zanicchi, in cui le fa le condoglianze e ricorda i momenti più importanti dei 37 anni con Fausto. Silvia Toffanin, che per anni è stata vicina alla coppia, si unisce con un commosso saluto. Anche noi nel nostro piccolo vogliamo mandare le condoglianze ad Iva Zanicchi in questo momento difficile. I funerali di Fausto Pinna si terranno domani 9 Agosto alle ore 15.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta, a Lesmo, in Brianza.