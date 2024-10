Verissimo, ospiti si ripetono. Web polemizza: “Sempre gli stessi”

La puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 ha scatenato alcune polemiche da parte del pubblico. I telespettatori hanno difatti lamentato sul web la presenza sempre degli stessi ospiti. In particolare è stato criticato Gerry Scotti. che è stato invitato in studio da Silvia Toffanin più di una volta dall’inizio della nuova stagione. Come lui anche Eleonora Giorgi e Paola Caruso erano già state intervistate dalla conduttrice settimane fa.

Come di consueto oggi pomeriggio, domenica 27 ottobre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Gli ospiti di oggi sono stati Gerry Scotti, invitato per parlare del suo nuovo libro; Federica Panicucci in occasione del suo compleanno; Eleonora Giorgi insieme ai suoi figli Paolo ed Andrea; Adriana Volpe e Giancarlo Magalli per la prima volta in tv dopo il caso mediatico e giudiziario che li ha visti coinvolti; l’ex volto di Avanti Un Altro Paola Caruso e Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, per gli ultimi aggiornamenti sulla scomparsa della figlia.

La polemica sul web

Gli ospiti scelti per la puntata hanno scatenato alcune polemiche da parte dei telespettatori. Sul web, difatti, alcuni hanno lamentato la presenza in studio sempre degli stessi personaggi. In particolare in molti hanno evidenziato come Gerry Scotti fosse stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo già qualche settimana fa per parlare dell’inizio di Io Canto, programma del quale è presentatore. Inoltre il pubblico ha fatto notare come, anche se il focus delle interviste sia stato posto questa volta su altro (ovvero il suo libro), alla fine Scotti finisca per parlare sempre degli stessi argomenti.

Di seguito alcuni dei commenti comparsi sul web:

Anche Eleonora Giorgi è ormai diventata ospite fissa del programma condotto da Toffanin. Dall’inizio della nuova edizione, difatti, lo studio di Verissimo si è collegato con lei già diverse volte. L’attrice ha prima parlato degli aggiornamenti sul suo stato di salute, poi si è mostrata in compagnia dell’ex marito Massimo Ciavarro. Come lei anche Paola Caruso era già stata ospite da Silvia Toffanin qualche settimana fa. In quell’occasione aveva parlato di suo figlio di cinque anni Michele.