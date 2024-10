Verissimo, Scotti sibillino a colleghi: “Han provato facendo i copioni”

Oggi pomeriggio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Tra i tanti ospiti in studio c’è stato anche Gerry Scotti, che ha presentato la nuova edizione di Io Canto che inizierà mercoledì sera. Nel corso dell’intervista ha ripercorso anche tutta la sua carriera, parlando del forte rapporto con Mike Bongiorno e dell’esperienza a Tu Si Que Vales. Scotti si è anche abbandonato a qualche frecciatina più o meno velata nei confronti di qualche collega. Scopriamo meglio che cosa ha detto nello specifico.

Le frecciatine di Gerry Scotti ai colleghi

Tra gli ospiti di Verissimo di oggi pomeriggio, domenica 6 ottobre, c’è stato anche Gerry Scotti. Il conduttore è stato invitato per presentare la nuova edizione di Io Canto che andrà in onda su Canale 5 a partire da mercoledì prossimo. Oltre a parlare del talent canoro, Scotti ha ripercorso tutta la sua carriera come conduttore sia di game show che di altri talent. In particolare ha parlato della sua esperienza a Tu Si Que Vales, di cui fa il giudice insieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli. Proprio nel raccontare il legame con i suoi colleghi ha rivelato come il vero segreto dietro il successo della trasmissione sia quello dell’essere spontanei e non seguire copioni. Ha poi lanciato una frecciatina più o meno velata verso altri programmi simili.

Di seguito le sue parole precise:

Sapete qual è il segreto di queste cinque persone qui? Che non esiste un copione. Noi non sappiamo quello che stiamo per vedere e tutto ciò che accade accade in diretta davanti ai nostri occhi e ai vostri occhi. Non c’è traccia di quello che noi dobbiamo fare. Qualcun altro ci ha provato facendo i copioni e infatti si vede che non è la spontaneità.

Poco prima Gerry aveva già lanciato un’altra stoccata ad altri volti dello spettacolo, sottolineando come molti si lamentino dicendo che il proprio è un lavoro faticoso. Il conduttore, parlando della sua famiglia e dei lavori di suo padre e dei suoi nonni, ha difatti voluto sottolineare come le professioni realmente difficili e che comportino sacrifici siano tutt’altre.

Di seguito quanto detto da Gerry a Silvia Toffanin:

Quando parlano di fatica con il nostro lavoro sinceramente mi viene quasi da sorridere, anzi mi viene davvero vergogna.

Nel corso dell’intervista il conduttore ha parlato anche dell’esperienza a La Ruota Della Fortuna, ricordando nello specifico la puntata insieme a Silvia Toffanin. Nel farlo, ironicamente, ha rinfacciato alla conduttrice di Verissimo come in quell’occasione abbia invitato Cristiano Malgioglio ed Orietta Berti e non si sia capito nulla in puntata.

Il rapporto con Mike Bongiorno

Gerry ha poi ricordato Mike Bongiorno, parlando del forte legame che c’era tra loro. Nello specifico ha raccontato come il compianto conduttore l’abbia definito il “suo erede” e rivelato qualche dettaglio in più sul suo carattere. In particolare ha definito Mike una persona divertente, ironica e generosa ma allo stesso tempo burbera. Stando a quanto raccontato da Scotti a Toffanin, infatti, se ti faceva un complimento poi doveva terminare l’incontro con un rimprovero!