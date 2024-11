Scamarcio ‘segreto’ a Belve: droga e eros incontrollato con Bellucci

I dettagli della scena erotica girata con Monica Bellucci in ‘Manuela d’amore 2’, la confessione sulla droga, l’innamoramento per la collega Benedetta Porcaroli e il rammarico per i mancati riconoscimenti nel mondo del cinema: Riccardo Scamarcio non si è risparmiato durante l’intervista a Belve, naturalmente guidata dall’implacabile Francesca Fagnani. Il divo ha assunto un atteggiamento divertente e non da star, dando vita ad una conversazione curiosa in cui ha narrato diversi aneddoti inediti (il faccia a faccia tra la giornalista e l’interprete pugliese sarà trasmesso in prime time su Rai Due martedì 19 novembre).

Riccardo Scamarcio a Belve: le rivelazioni sulla droga e sulla scena con Monica Bellucci

Il divo, in passato, aveva reso noto di essere sprofondato anni fa in un tunnel. La Fagnani gli ha ricordato questa sua confidenza. Scamarcio ha confessato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, rimarcando però che mai ha avuto problemi di tossicodipendenza: “La droga la conosco bene. Ho provato quasi tutto, non è mai diventata una dipendenza”.

Tra il serio e il faceto ha poi rimembrato alcuni momenti della sua adolescenza vissuta ad Andria. Un periodo ”dissipato” ma ”artistico”. In che senso? ”Mi facevo le canne in centro storico ad Andria, cercavo un monumento anche in quel momento”.

In tempi non sospetti, ‘sua maestà’ Monica Bellucci ha sostenuto che il ciak erotico girato con Scamarcio nel fortunato film di Veronesi ”è stata la scena più erotica che lei abbia mai interpretato”. Ovviamente Fagnani non poteva che domandare all’ospite se sono state reciproche le sensazioni provate. ”Posso ricambiare, ci mancherebbe! Certo, mi sono attirato l’odio di tanti uomini con quella scena. Ero sulla sedia a rotelle, è stata un’esperienza ‘morbida’ (ride). È stato complicato restare passivo”. Non c’è motivo per credere il contrario anche perché la scena è stata chiusa dal regista alle quattro di notte.

“Perché?”, ha chiesto la conduttrice. Scamarcio ridendo: “Vabbè ma perché devi insistere, passiamo ad altro no?”. Subito dopo, però, l’attore ha fornito altri dettagli sull’episodio: “Sette ore a fingere un amplesso, cioè a un certo punto uno poi…uno si stanca, siamo fatti di carne ed ossa! Uno può avere anche delle reazioni involontarie”. Anche in questo caso non c’è motivo per cui credere che l’attore non abbia detto la verità.

Scamarcio polemico per i mancati premi, poi l’amore con Benedetta Porcaroli

Si è poi toccato il tema relativo al fatto che il divo non ha mai ottenuto riconoscimenti e premi di spessore. Sulla questione Scamarcio è diventato un po’ polemico, affermando che “hanno vinto tutti!”, tranne lui. Naturalmente la Fagnani ha colto la palla al balzo per mettere un po’ di pepe: ”Meriterebbe di più?”. A questo punto è arrivata una confessione curiosa: ‘‘È chiaro che non devi pestare i piedi a quelli sbagliati. Ho pestato molti piedi di quelli che contano, registi e produttori, soprattutto da giovane. Quando è capitato sono andato a lavorare all’estero e ho fatto calmare le acque”.

La chiusura del faccia a faccia è stato dedicato al tema sentimentale. Quando Fagnani gli ha chiesto se in amore abbia più sofferto oppure fatto soffrire le sue dolci metà, è arrivata la seguente risposta falsa: ”Ho più sofferto…”. La non veridicità dell’affermazione l’ha ammessa lo stesso Scamarcio, a cui è affiorato un sorriso beffardo.

A proposito di sentimenti, oggi è legato stabilmente a Benedetta Porcaroli. Pochi giorni fa la mamma dello stesso interprete, dopo che i due attori sono usciti allo scoperto sul red carpet del Festival del Cinema di Roma, ha chiosato un “finalmente”, dicendo di essere contenta di vedere suo figlio sereno e innamorato. ”Le è stata estorta”, ha scherzato Scamarcio, riferendosi all’intervista dell’amata mamma. Poi si è fatto serio ed ha confermato che è “innamorato di Bendetta”. Sipario!