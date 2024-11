Scamarcio e Porcaroli, amore e tormenti: parla la madre del divo

Riccardo Scamarcio è sereno, felice e innamorato. Nella fidanzata Benedetta Porcaroli ha trovato la persona giusta dove ‘parcheggiare’ il suo cuore. Non è una voce gossippara a sostenerlo, bensì la madre del divo, Irene Petrafesa. La donna ha rilasciato delle dichiarazioni sul figlio e la sua compagna conversando con il magazine Di Più dopo che Riccardo e Benedetta sono usciti definitivamente allo scoperto sul red carpet del cinema di Roma, dove si sono presentati assieme mano nella mano. Sul fatto che i due interpreti avessero intrecciato una love story non c’erano dubbi. Mai però si erano mostrati in pubblico volontariamente prima della sfilata sul tappeto rosso della manifestazione capitolina.

“Sono contenta che mio figlio Riccardo e Benedetta abbiano ufficializzato l’amore che li unisce, mi ha emozionato vederli mano nella mano. Sono belli e, finalmente, sono sereni…”. Così Irene Petrafesa al magazine Di Più. La donna ha inoltre aggiunto di essere stata toccata dalla dolcezza mostrata dal figlio. “La loro tenerezza mi ha commosso”, ha chiosato. Scamarcio, prima di immergersi nella relazione con la collega, ha avuto una lunghissima storia con con Valeria Golino. La rottura è arrivata nel 2019, dopo 12 anni d’amore. Il divo si è poi legato alla manager di artisti e scrittori Angharad Wood, con cui ha avuto una figlia, nata nel 2020. La bimba si chiama Emily.

La madre di Scamarcio ha scandito il “finalmente sono sereni” perché tra il figlio e la Porcaroli non tutto è filato liscio fin dall’inizio. Anzi hanno vissuto una fase tormentata. La donna ha ricordato che Riccardo sul set del film L’ombra del giorno ha conosciuto la giovane collega e che tra loro “è stato amore a prima vista”. Peccato che poi, nel 2022, Benedetta ha preso una sbandata per l’attore e regista Pietro Castellitto lavorando al film Enea. Così Scamarcio ha di nuovo riallacciato con Angharad Wood. “Ma è durata poco perché poi durante l’estate del 2023, è tornato tra le braccia di Benedetta. E ora per tutti sono i belli del cinema italiano”, ha concluso Irene.

Irene Petrafesa si definisce una “pittrice appassionata”. Le sarebbe piaciuto che anche il figlio dipingesse, ma non “ha mai realizzato veri e propri quadri, piuttosto qualche scarabocchio”, ha dichiarato sorridendo. Al magazine Di Più ha anche confidato che da sempre ha insegnato a Riccardo il valore dell’umiltà, spiegandogli che, soprattutto per quel che riguarda il settore artistico, le persone devono dedicarsi alla propria professione senza il fine ultimo del successo e della notorietà, bensì per la passione che li dovrebbe guidare.