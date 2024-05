Scamarcio: sbroccata epica per la domanda sulla fidanzata (video)

A Riccardo Scamarcio, come si suol dire, sono scattati i cosiddetti ‘cinque minuti’ nel corso dell’intervista realizzata da Giulia Santerini a Metropolis Extra. L’attore non ha gradito una domanda sulla sua vita sentimentale. O meglio, non ha gradito che la giornalista abbia fatto la finta tonta a proposito della sua relazione con la collega Benedetta Porcaroli. Così in studio si è creato un clima teso, un freddo polare. Inevitabile d’altra parte, visto che Scamarcio non è andato proprio per il sottile, arrivando ad affermare che sarebbe stato compito della stessa intervistatrice informarsi sul suo conto.

La conversazione si stava srotolando attorno al tema dei rapporti umani. Scamarcio ha sostenuto che intrattenerli in modo duraturo è faticoso e impegnativo, ma che dall’altro lato è una delle cose più interessanti della vita di una persona. A un certo punto Santerini gli ha chiesto se fosse innamorato. L’attore ha replicato senza battere ciglio e in modo assai convinto: “Sì”. “Sì può dire di chi?”, ha incalzato la giornalista. La domanda ha fatto imbizzarrire Scamarcio che ha tuonato: “Perché mi stai facendo questa domanda? Dovresti saperlo già. Lo sanno tutti tranne te, quindi non rispondo… Benedetta si chiama, dai su…”. “Però io della notizia ho bisogno…”, si è difesa Santerini.

“Piantala su, ci vuole il certificato? Cosa vuoi? Il certificato di matrimonio? No, non siamo sposati”, ha scandito con torno polemico l’attore, che poi si è sciolto in un sorriso riparatore. Santerini ha ripreso il filo del discorso dopo il gelo venutosi a creare: “Però siete innamorati?”. “Sì, felicemente fidanzati”, ha tagliato corto l’interprete.

Sui social gli utenti si sono divisi. C’è chi ha criticato Scamarcio sostenendo che abbia avuto un comportamento altezzoso e sopra le righe, e chi invece ha detto che ha fatto bene a stizzirsi vista la domanda posta in stile ‘finta tonta’. Santerini, quando ha dichiarato che lei ha bisogno della notizia, ha fatto un po’ un buco nell’acqua. Da mesi si sa che Scamarcio si è rimesso assieme alla Porcaroli, dove sta la news? Insomma, in questo caso non serviva alcuna conferma in quanto la questione da tempo è di dominio pubblico. Certo Scamarcio poteva pure soprassedere e fare finta di nulla, magari replicando in maniera meno velenosa.

Gli amori di Riccardo Scamarcio

Riccardo Scamarcio è stato legato per lungo tempo, dal 2006 al 2018, alla collega Valeria Golino. Nel 2019 ha intrapreso una relazione con la manager Angharad Wood, con la quale ha avuto una figlia nel 2020. Dopo la separazione, c’è stato un rapido ritorno di fiamma tra il 2022 e il 2023. Dal 2021 al 2022 ha avuto una love story con Benedetta Porcaroli. Nel 2023 i due hanno ripreso la relazione sentimentale.