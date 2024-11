Gregoraci, scoop: ecco il nuovo fidanzato, 16 anni meno di lei e ricco

Elisabetta Gregoraci, ma quali nozze bis con Flavio Briatore. La showgirl calabrese ha un nuovo fidanzato. Questo almeno è quel che assicura Chi Magazine che ha pubblicato una serie di scatti in cui si vedono assieme la conduttrice e la sua nuova fiamma. Il settimanale ha anche reso nota l’identità dell’uomo e la sua età, oltre ad una serie di particolari relativi alla frequentazione sentimentale. Ebbene, per chi batte ora il cuore della Gregoraci? Pare per Tomas Talin, che ha 28 anni, 16 meno di lei. Non è il signor nessuno, ovviamente: il ragazzo è il figlio di Fabio Talin, re del real estate a Sankt Moritz

Secondo Chi Magazine, i due piccioncini si stanno vedendo da qualche settimana. D’altra parte ‘Ely’ ormai è single, cioè era: la storia con Giulio Fratini si è conclusa mesi fa, poi c’è stato il gossip sulle presunte nozze bis con Briatore, notizia tra l’altro smentita dal diretto interessato. Anche perché i due ex coniugi, seppur si reputino a vicenda “famiglia”, non stanno manco assieme. Ora nella vita della showgirl è spuntato il 28enne Tomas Talin, il cui padre, oltre a essere il ‘king’ del real estate a Sankt Moritz, è pure fondatore di una società che si occupa di imballaggio e cura dei bagagli nei maggiori aeroporti del mondo. Insomma, la famiglia Talin è tutt’altro che povera.

Chi Magazine, nel dare lo scoop, a proposito di Tomas, parla di un “ragazzo affascinante, che sembra uscito da un cartellone pubblicitario di abiti invernali“. Sempre il settimanale di cronaca rosa sussurra che negli ultimi mesi lui e la Gregoraci sono stati visti (ma non paparazzati) durante alcune notti milanesi (per esempio all’Armani Privé) in atteggiamenti inequivocabili e nemmeno nascosti. Pare proprio che siano stati travolti dalla passione. Di preciso, però, quando si sarebbero conosciuti? I ben informati non escludono che un primo approccio potrebbe esserci stato la scorsa estate al Twiga.

Nessuna paparazzata compromettente, si diceva. Ciò però non significa che non esistano foto dei due assieme. E infatti ci sono. Chi Magazine ne ha pubblicate alcune in cui si vedono Tomas ed Elisabetta passeggiare per le vie dello shopping del centro di Milano.