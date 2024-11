Briatore e Gregoraci si risposano? La risposta perentoria di lui

Nell’ultimo periodo si sono fatte sempre più tambureggianti le indiscrezioni su un presunto ritorno di fiamma tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Addirittura si è sparsa la voce che i due vorrebbero convolare a nozze bis dopo la separazione avvenuta sette anni fa. Cosa c’è di vero? La domanda su un eventuale secondo matrimonio è stata posta in modo diretto dal magazine Oggi al manager piemontese, che ha spiegato la sua situazione con l’ex moglie.

Si faccia un rapido passo indietro. Più o meno un mese fa si è saputo che la showgirl calabrese è tornata single dopo aver chiuso la relazione con l’imprenditore Giulio Fratini. Lei non ha mai spiegato le cause della rottura, ma ha confermato di essere single. Nel mentre ha condotto il programma poco fortunato Questioni di Stile in seconda serata su Rai 2.

A farle da spalla in una rubrica chi c’era? Flavio Briatore, pure lui single (dopo la separazione non si è legato ad alcuna donna). I due inoltre sono apparsi svariate volte assieme in pubblico e sui social con il loro figlio Nathan Falco. Il manager e l’ex moglie vanno ripetendo che sono una famiglia. E quindi? Sono tornati assieme oppure no? Sono veritiere le voci che sostengono che potrebbe esserci un secondo matrimonio?

Flavio Briatore smentisce le nozze bis con Elisabetta Gregoraci

“No, nessun matrimonio in vista”, la replica perentoria dell’imprenditore 74enne al settimanale Oggi che gli ha posto la domanda relativa alle presunte nozze senza fronzoli in modo diretto. Briatore ha però aggiunto: “Per me Elisabetta è famiglia”. Insomma, la situazione è la seguente: non c’è alcun ritorno di fiamma in vista, ma i due ex coniugi continuano ad essere unitissimi, come se fossero migliori amici.

Tra l’altro lei, a Questioni di Stile, in un fuorionda, ha fatto trapelare la gelosia che tutt’ora nutre nei confronti dell’ex marito. “Se si risposa io lo ammazzo“ , ha scandito. Il manager, come poc’anzi accennato, non ha alcuna relazione stabile in questo momento. La Gregoraci ha comunque rimarcato che, laddove dovesse trovare una compagna, non sarebbe per niente favorevole ad un eventuale matrimonio dell’ex.