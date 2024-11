Briatore si risposa con un’altra? Fuorionda Gregoraci: “L’ammazzo”

Fuorionda di Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore. Nell’ultima puntata di Questioni di Stile (Rai due), la conduttrice calabrese ha deciso di mandare in onda alcune sue uscite ‘extra trasmissione’. Particolarmente curiosa quella sull’ex marito. Lei non vuole che si risposi e lui le avrebbe promesso che non lo farà. Addirittura ‘Ely’ ha detto che se dovesse convolare a nozze una seconda volta con un’altra donna lo “ammazza”. Chiaramente si è trattato di una battuta. Quel che invece è certo è che la Gregoraci non vedrebbe di buon occhio un’eventuale matrimonio bis dell’imprenditore piemontese, con il quale ha un figlio, Nathan Falco.

“Ha promesso che non si risposerà, lo ammazzo”, ha detto la showgirl con piglio perentorio, seppur sorridendo. Poco prima aveva rivolto all’ex una domanda diretta sul tema: “Ma mica ti vuoi risposare no?”. “No, non voglio, finito”, la replica del manager che aveva a sua volto girato la questione alla conduttrice: “Tu invece potresti”. “Non ho voglia, sto bene così”, ha tagliato corto la Gregoraci che è da poco tornata single dopo aver visto naufragare la relazione imbastita con Giulio Fratini.

Durante la chiacchierata, ha anche chiesto a Briatore che cosa l’avesse stregata quando si sono conosciuti. Il manager ha risposto ironicamente, raccontando che pensava di sposare una donna casa e cucina ma che le sue aspettative sono state tradite. Elisabetta si è incavolata per quanto esternato dall’ex:

“Ho pensato: magari questa è la ragazza che sta a casa e cucina, nel frattempo la cucina non sa neanche dove è. C’è stato un grande misunderstanding di quello che pensavo che tu fossi e che invece sei. Alla fine hai fatto una carriera bellissima però…”. I due hanno ricordato poi il primo messaggio che si sono scambiati: “Mi ricordo il tuo primo messaggio: Sei di più, sei speciale, non cambiare mai”.

Da quando la Gregoraci è tornata single, si è mormorato di un presunto ritorno di fiamma con l’ex marito. Cosa c’è di vero? Pare nulla. Sul tema è intervenuta la diretta interessata, ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo. In particolare ha riferito che con Briatore, nonostante il matrimonio sia finito, è sempre rimasta legatissima, ma che non c’è in corso alcuna ricucitura a livello sentimentale.

Per quel che invece riguarda i dati di ascolto di Questioni di Stile, i numeri sono stati tutt’altro che rosei. Il programma, in onda in seconda serata su Rai Due, ha veleggiato tra l’1% e il 2%. Di fatto un fiasco, l’ennesimo per la seconda rete della tv di Stato che ha addirittura dovuto chiudere anticipatamente L’altra Italia di Antonino Monteleone e Se mi lasci non vale di Luca Barbareschi.