Gregoraci: con Fratini “lacrime e gelosia, Briatore mal tollerato”

Elisabetta Gregoraci tra Giulio Fratini e Flavio Briatore, nel mezzo l’inizio del nuovo programma tv Questione di stile che ha aperto i battenti con ascolti tremendi. Il magazine Oggi ha svelato in esclusiva cosa è accaduto di recente nella vita sentimentale della showgirl calabrese. Fino a qualche settimana fa faceva coppia fissa con Fratini, poi qualcosa si è rotto e la love story è giunta al capolinea a fine settembre. Il settimanale, con un articolo firmato da Alberto Dandolo, ha spiegato che non sono mancati pianti per l’addio e che un ruolo cruciale lo ha avuto Briatore. Ma si proceda con ordine.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: la verità sulla rottura

“Stavolta con Giulio è davvero chiusa. Chissà se lei ha capito che è proprio finita!”. Tale confidenza raccolta da Oggi è stata sussurrata da una persona vicinissima alla Gregoraci. Dopo due anni d’amore è quindi stata scritta la parola fine. L’epilogo non roseo risalirebbe a circa un mese fa e sarebbe giunto dopo “una discussione animata, un po’ di lacrime versate e la consapevolezza che qualcosa di profondo si era ineluttabilmente spezzato in quell’amore in cui tanto Elisabetta aveva investito”.

I motivi dietro alla rottura sarebbero diversi. Da un lato, scrive sempre Oggi, Fratini che “mal tollerava” la “presenza costante di Flavio Briatore nella vita di Elisabetta”; dall’altro lato “la profonda sensibilità al fascino femminile da parte di Giulio, che ha più volte privatamente scatenato la gelosia della Gregoraci“. Alla fine la situazione è diventata insostenibile e la relazione è saltata. A prendere coraggio e a tagliare il cordone ombelicale alla love story sarebbe stata la conduttrice, non senza sofferenze.

Gregoraci e Briatore: lui farebbe i salti di gioia per tornare con lei

Dopo la rottura Dagospia ha sostenuto che ‘Ely’ si sarebbe riavvicinata a Briatore e che addirittura si sarebbe consumato un ritorno di fiamma. In realtà il quadro non sarebbe questo. Con l’ex marito continua a frequentarsi e a trascorrere tantissimo tempo. Lo sente come la sua famiglia. Ma di passionale non ci sarebbe più alcunché. Almeno da parte di lei in quanto Briatore, come assicura ancora Oggi, “farebbe i salti di gioia per ritornare” sotto tutti i punti di vista con l’ex moglie. Quest’ultima, però, vedrebbe l’imprenditore sì come una colonna fondamentale della sua vita, ma non lo vedrebbe più nel ruolo di suo marito.

Questioni di stile: ascolti horribilis

Dal canto suo Briatore continua a esserci sempre per la Gregoraci. Appare anche nel programma della conduttrice calabrese, Questioni di stile (Rai Due). I due ex coniugi sono protagonisti della rubrica Briatoraci, spazio in cui raccontano aneddoti della loro vita. Il tasto dolente sono gli ascolti: lo show, in onda in seconda serata, raccoglie la miseria di poco più di 80mila utenti a puntata, share all’1.4%. Insomma, lo guardano i cosiddetti 4 gatti. C’è da dire che c’è l’handicap del traino inesistente del talk L’altra Italia. Fatto sta che i dati sono horribilis. Pazienza, è un periodo un po’ così per la Gregoraci. Tutto passa, tutto scorre. Ci saranno giorni migliori, sia in amore sia sul fronte professionale.