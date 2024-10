Gregoraci, ritorno di fiamma con Briatore: tutta la verità da Balivo

Oggi a La Volta Buona Caterina Balivo ha ospitato Elisabetta Gregoraci. Da qualche settimana si vocifera un possibile ritorno di fiamma tra la conduttrice ed il suo ex Flavio Briatore. Proprio a riguardo la padrona di casa ha voluto farle qualche domanda. La sua ospite ha quindi fatto chiarezza una volta per tutta su qual è la situazione sentimentale attuale tra lei e l’imprenditore. Scopriamo che cosa ha detto nello specifico.

Come di consueto oggi pomeriggio, giovedì 10 ottobre, è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Tra gli ospiti di questa puntata c’è stata anche Elisabetta Gregoraci. La conduttrice è stata ultimamente al centro dei gossip a causa di un suo presunto riavvicinamento all’ex Flavio Briatore. A scatenare il pettegolezzo è stato l’inserimento nel suo programma Questione Di Stile di una rubrica proprio in compagnia dell’imprenditore, intitolata i Briatoraci. Il primo a lanciare l’indiscrezione circa il possibile ritorno di fiamma tra i due era stato il sito Dagospia.

Caterina Balivo ha voluto approfittare del fatto di avere Elisabetta come sua ospite lì a La Volta Buona per farle qualche domanda a riguardo e capire se si trattasse di semplici rumor oppure i due fossero davvero tornati insieme. A quel punto Gregoraci ci ha tenuto a fare chiarezza, smentendo tutte le voci in merito al ritorno di fiamma tra lei e Flavio Briatore. La conduttrice ha difatti sottolineato di essere attualmente single, confermando quindi la rottura con Giulio Fratini.

Quando la padrona di casa ha chiesto ad Elisabetta se fosse tornata con Flavio, sottolineando come fossero belli insieme, questa è stata la sua risposta:

Ce lo dicono tutti. Non accettano che ci siamo separati tante persone.

A quel punto Caterina le ha chiesto se, invece, loro due accettassero la separazione. La risposta di Gregoraci è stata ironica ma esplicativa.

Di seguito le sue parole:

Ma noi non ci siamo mai separati! Siamo sempre insieme. Sono vent’anni ormai, ero una giovincella.

I due, quindi, anche se non sono più una coppia hanno mantenuto dei buoni rapporti e continuano a frequentarsi sia per il bene del loro figlio Nathan Falco sia per l’affetto che li lega. Spesso fanno vacanze insieme e, come già detto, hanno deciso anche di collaborare per la rubrica i Briatoraci che andrà in onda proprio questa sera con una nuova puntata.