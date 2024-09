Gregoraci, finita con Fratini? Possibile ritorno con Briatore, gli indizi

Da diversi giorni si vocifera una possibile rottura tra la showgirl e conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. Stando ad alcune indiscrezioni comparse sul web si è addirittura parlato di un riavvicinamento di lei al suo ex Flavio Briatore. Scopriamo meglio cosa ha portato a tali supposizioni e cosa sta accadendo al momento nella vita della Gregoraci.

Sono tantissimi i fan di Elisabetta Gregoraci che nelle ultime ore si stanno ponendo la stessa domanda: ma Elisabetta sta ancora insieme a Giulio Fratini? A scatenare i dubbi è stato il fatto che, da qualche giorno, il giovane imprenditore sia completamente scomparso dai social della conduttrice e showgirl. Inoltre un’indiscrezione lanciata dal sito Dagospia lascerebbe intuire un riavvicinamento di Gregoraci al suo ex marito Flavio Briatore. Secondo alcuni, quindi, la crisi con Fratini sarebbe dovuta proprio ad un ritorno di fiamma tra Elisabetta e Flavio.

I sospetti sembrerebbero ancora più fondati per il fatto che recentemente la showgirl e conduttrice ha presentato nel suo programma “Questione Di Stile” una nuova rubrica proprio in compagni del suo ex marito, “I Briatoraci”. Sarebbe stata proprio quest’ultima, secondo alcuni esperti di gossip, la goccia che ha fatto traboccare il vaso e portare all’allontanamento di Elisabetta da Giulio. Nella prima puntata della rubrica lei e Flavio avrebbero parlato di come si sono conosciuti e del loro matrimonio, durato per più di dieci anni e terminato nel 2017.

Da allora i due ex hanno comunque continuato a mantenere un rapporto, soprattutto per il bene del figlio Nathan Falco. Gregoraci e Briatore sono difatti rimasti vicini di casa e sono soliti trascorrere le vacanze insieme per mantenere unita la famiglia. Nonostante ciò entrambi sembravano essere andati avanti dopo la rottura e lei aveva intrapreso da circa due anni una relazione con Giulio Fratini con il quale faceva ormai coppia fissa. Stando agli ultimi indizi e le voci diffuse sul web, tuttavia, il loro rapporto sembrerebbe essere ormai sfumato e lei potrebbe essere tornata con l’ex. Al momento, tuttavia, si tratta di semplici rumor. Non resta quindi che aspettare una conferma oppure una smentita dai diretti interessati!