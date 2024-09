Briatore e Gregoraci tornati insieme, scoop Dagospia: i dettagli

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sarebbero nuovamente avvicinati sentimentalmente: lo scoop ‘rosa’ lo ha firmato Dagospia che sostiene che il manager piemontese e la conduttrice calabrese avrebbero ricominciato a frequentarsi con ‘malizia’. In particolare, il portale esperto di retroscena di palazzo e di gossip ha fatto sapere che l’imprenditore sembra che abbia nuovamente “fatto breccia” nel cuore dell’ex moglie.

Dagospia scrive che negli ultimi anni Briatore “aveva sfoderato mezzo flirt per fare ingelosire” la Gregoraci e che lei aveva finito per consolarsi tra le braccia di un altro uomo di affari, Giulio Fratini. “Ora il riavvicinamento sospetto”, ha sottolineato il sito web di Roberto D’Agostino chiedendosi che fine abbia fatto Fratini. In effetti c’è anche tale aspetto da chiarire visto che la showgirl ha trascorso l’estate con il 32enne.

Tornando al presunto ritorno di fiamma con Briatore, un certo feeling lo si è notato anche pochi giorni fa, quando è andata in onda la prima puntata di Questione di stile, il nuovo programma condotto in seconda serata su Rai Due da Elisabetta Gregoraci. All’esordio chi ha invitato? L’ex marito con il quale ha conversato goliardicamente, ricordando le tappe della love story vissuta con lui. Un clima scherzoso e senza dubbio di complicità. D’altra parte non è un mistero che i due ex coniugi, nonostante la separazione, siano sempre rimasti parecchio vicini.

Addirittura lei continua a dimorare a Monte Carlo, a pochi metri dalla casa dell’ex marito. Per quale motivo? Così sia mamma sia papà possono trascorrere molto tempo assieme al figlio Nathan Falco. E non è finita qui perché negli ultimi anni, Flavio ed Elisabetta hanno passato anche diverse volte le vacanze assieme in location esclusive.

Tanti anche i frangenti in cui lei ha accompagnato Briatore in viaggi di lavoro, ad esempio ha fatto tappa a Dubai in qualche occasione. Naturalmente sempre alla presenza anche del figlio. Insomma, il cordone ombelicale coniugale pare che non sia mai stato del tutto reciso. Adesso si fa largo l’ipotesi di un clamoroso ritorno in love. Non resta che attendere gli sviluppi della situazione e capire, tra le altre cose, che fine abbia fatto Giulio Fratini.