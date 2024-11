Serena Enardu e Pago di nuovo insieme: la story smentisce la crisi

Solo poche settimane fa sono iniziate a circolare insistenti voci su una presunta nuova crisi tra Serena Enardu e Pago. Per l’ennesima volta infatti, i due parevano essersi allontanati. Nonostante il consueto silenzio stampa del cantante, che da sempre cerca di mantenere un certo riserbo su alcuni aspetto della sua vita privata, la Enardu aveva iniziato a mandare messaggi criptici ai suoi followers, ormai certi che la coppia fosse nuovamente in crisi.

Ad avvalorare l’ipotesi allontanamento vi era poi anche il fatto che i due non si mostrassero insieme da tempo e avessero iniziato a frequentare luoghi e persone del tutto diversi da prima. Insomma, Pago e l’ex tronista si comportavano come se volessero mantenere le debite distanze ed evitare di incontrarsi. Da li, i fans avevano iniziato a temere che la loro love story fosse nuovamente giunta al capolinea. In effetti, non sarebbe certo stata la prima volta: sin dall’inizio, la relazione tra Pago e Serena Enardu è da sempre caratterizzata da periodici tira e molla.

Peccato che, poche ore fa, i due siano tornati a mostrarsi insieme sui profili social di lei, dando l’impressione che, al contrario di quanto pensavano i loro fans, la loro relazione stia proseguendo a gonfie vele. A questo punto la domanda è d’obbligo: qual è la verità? C’è stata davvero l’ennesima crisi tra i due?

La story scaccia crisi

Come anticipato, poco fa sul profilo Instagram di Serena Enardu sono comparse un paio di stories nelle quali l’ex tronista si è mostrata in compagnia di Pago. Brevi video nei quali i due si sono ripresi mentre erano insieme e si scambiavano baci ed effusioni romantiche.

A quando pare, non ci sarebbe nessuna crisi in atto, anche sei i fans più affezionati della coppia al momento non credono a questa prima ipotesi e propendono invece per una seconda possibilità. I due infatti potrebbero aver davvero attraversato un momento di allontanamento, per poi riconciliarsi com’è già successo molte altre volte.

In effetti, come sottolineato poco fa, la loro relazione ha attraversato diversi periodi di alti e bassi. I due infatti hanno affrontato più crisi nel corso dei numerosi anni di relazione, ma in ognuna di queste occasioni erano riusciti a superare le ostilità e a ricucire il loro rapporto. Dopo l’estate trascorsa insieme però, nonostante tutto sembrasse andare per il meglio, i due avevano smesso di mostrarsi insieme sui social e i fans avevano notato che qualcosa tra Pago e la Enardu sembrava essersi incrinato.

A conferma di ciò, come anticipato, era arrivata una story-sfogo di Serena Enardu: parole cariche di sofferenza, che non avevano lasciato dubbi ai suoi followers. Tutti infatti erano convinti che quelle frasi fossero rivolte proprio a Pago e alla nuova crisi che la coppia stava attraversando.

Ora però le cose sembrano essersi risolte per il meglio, sempre che tra i due sia successo realmente qualcosa. Per il momento nessuno dei diretti interessati si è espresso sulla questione e chissà se decideranno mai di farlo. Sembra proprio che ai fans resterà il dubbio e rimane anche lo spettro della possibilità che si sia solamente trattato di una mossa per creare un po’ di hype nei loro confronti.