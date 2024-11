Serena Enardu perché nasconde la fine con Pago? Parla l’avvocata

Serena Enardu e Pago sempre più distanti. I due da settimane non si mostrano assieme e frequentano luoghi e persone differenti. Pare che la love story stia passando una fase tutt’altro che felice. Non è nemmeno escluso che sia arrivata nuovamente al capolinea. D’altra parte la stessa ex tronista sarda ha spiegato di recente che in questo momento deve metabolizzare quel che sta accadendo e che appena avrà chiarito a sé medesima le idee parlerà della sua situazione sentimentale. Pochi giorni fa, in alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha inoltre fatto intervenire una sua amica avvocata, la dottoressa Monica Puggioni.

Serena Enardu, l’amica avvocata interviene sulla crisi con Pago

“Perché Serena nasconde la verità che è finita con Pago?”. Questa la domanda che una utente ha posto, con la Enardu che ha girato il quesito alla Puggioni con la quale ha un rapporto di amicizia. Questa la risposta della legale: “Perché se si dice la verità, poi si finisce di essere curiosi. Che cos’è che rende la vita frizzante? La curiosità. Un po’ la teoria leopardiana, la curiosità di immaginare cosa c’è oltre la siepe”. Un paio di considerazioni su tali esternazioni: il modo in cui ha risposto l’avvocata spinge a credere che tra Serena e Pago potrebbe anche esserci stata l’ennesima rottura, ma, se così fosse, non sarebbe stata disastrosa. Insomma, il tono leggero usato dalla legale fa pensare che non ci siano in ballo cause o altre questioni gravi.

Pago sempre chiuso in un religioso silenzio, tutto il contrario di Serena Enardu

Per il resto siamo alle solite: Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, non spiaccica una parola sui rapporti attuali con l’ex tronista di Uomini e Donne, preferendo adottare la ‘strategia’ del silenzio. Tutto il contrario di Serena, la quale marcia un po’ dentro alla vicenda, dicendo e non dicendo. C’è il forte sospetto che le piaccia creare attorno alla sua situazione sentimentale un po’ di attesa per far crescere il cosiddetto hype sui social. Ci sono una miriade di coppie che attraversano crisi, ma non è che tutte si presentano sui propri account un paio di volte a settimana lasciando intendere determinate cose senza mai chiarirle fino in fondo. Rimane valido il solito consiglio: attenzione a giocare con il ‘fuoco’ del gossip, c’è il rischio di scottarsi.