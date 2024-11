Serena Enardu e Pago, l’ora più buia: pausa di riflessione o rottura

Ci risiamo: pare che Serena Enardu e Pago, al secolo Pacifico Settembre, stiano attraversando un periodo complesso dal punto di vista sentimentale. Sembrerebbe che sia calata la notte sulla love story che starebbe vivendo l’ora più buia dopo il ritorno di fiamma avvenuto nel 2023. Sono giorni che il cantante e l’ex tronista di Uomini e Donne non si mostrano assieme sui social e che starebbero vivendo in luoghi differenti. Una sorta di ammissione sulla crisi è giunta in un paio di occasioni dalla diretta interessata che, tramite un discorso piuttosto nebuloso, ha riferito che in questo momento ha bisogno di “metabolizzare” quel che sta succedendo nella sua vita privata.

I fan della coppia sono in trepidazione. Tantissimi danno per certa la rottura. Non a caso, ad ogni nuovo post pubblicato dall’influencer sarda e dal cantante, molti utenti si fiondano a scrivere: “Perché vi siete lasciati?”; “Ormai è finita”; “Si sono mollati”; etc etc. Pago è chiuso da settimane in un ermetico silenzio e non spiaccica una parola sulla questione; è una tomba. Quel che è certo è che, come poc’anzi accennato, da tempo non si mostra con la compagna o forse già ex compagna. Lei ha riferito che deve appunto “metabolizzare” e che, una volta schiarite le idee, narrerà ai suoi curiosissimi followers che cosa sta succedendo.

In tutto ciò l’ex tronista si sta impegnando in un nuovo progetto top secret professionale rincorso per anni (lo ha rivelato lei stessa pochi giorni fa tramite delle storie Instagram). E qui sorge un dubbio: non è che lei e Pago stanno giochicchiando con il gossip per creare il cosiddetto hype? Il tempo darà tutte le risposte del caso. Va da sé che se a breve dovessero rispuntare assieme felici e contenti, verrebbe il forte sospetto che tutta la paventata crisi sarebbe stata costruita a tavolino per fini di visibilità e auto promozione. Dando invece per buone e veritiere le dichiarazioni della Enardu, la crisi ci sarebbe. Forse i due piccioncini sono in pausa di riflessione. Non è nemmeno da escludere che già si sia consumata la rottura.