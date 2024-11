Ferragni: con Provera un amore “normale” e mai in “stile Fedez”

Non c’è stata la presentazione ‘ufficiale’, ma ormai è palese a tutti che Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stiano assieme. Anche perché i due hanno deciso di viversi senza più nascondersi. E infatti, nelle scorse ore, sono sbarcati a Roma, passeggiando tranquillamente per le vie del centro storico e concedendo anche delle fotografie ad alcuni fan. Insomma, niente entrate in hotel separate per depistare il gossip, nessun tentativo di voler far intendere che non c’è in corso una love story. Tutto il contrario: i due pare quasi che scalpitino per mostrare il sentimento che li lega. Certo Provera non è Fedez. Ed è altrettanto certo che la Ferragni non è più la donna di 12 mesi fa: in un anno la sua vita si è rivoluzionata completamente a causa del pandoro gate e della fine del suo matrimonio.

Sembrano ‘preistoria’ i tempi in cui lei e Fedez un’ora sì e l’altra pure mostravano ogni passo che facevano su Instagram, costruendo un’immagine mediatica che si è sgretolata come neve al sole dopo che gli affari della stessa Ferragni sono crollati per via dello scandalo Balocco. Oggi con Tronchetti la musica è ben differente: Giovanni non è un influencer, non ama mettersi in vista sui social ed è riservato. Ciò non significa che conduca una vita monacale. E infatti non lo fa. Con Chiara ha scelto di uscire allo scoperto. Ma mai lo vedremo in ‘stile Fedez’ su Instagram. Su questo non ci piove. Però, negli ultimi giorni, ha lasciato intendere che con la nuova compagna non vuole nemmeno fare di tutto per eclissarsi dai riflettori.

Il cambiamento radicale riguarda anche la Ferragni che ora si appresta a vivere un amore più “normale”. Non starà a pubblicare ogni mossa fatta con il compagno. Più avanti non si esclude che sul suo profilo Instagram arriverà anche qualche post di coppia e qualche dedica zuccherosa. Ma è sicuro che Giovanni non si metterà a fare l’influencer. Fa altro nella vita e pare proprio non essere il tipo di mettersi a fare le storielle con i cani e i bimbi a favor di followers.

Nel frattempo coltiva la relazione con l’imprenditrice digitale. Si diceva che nelle scorse ore è stato avvistato con lei a Roma. Insieme ad una compagnia di amici, la neo coppia ha alloggiato nell’hotel a 5 stelle extra lusso di Via del Babuino. Inoltre ha fatto tappa, come riferito dal quotidiano Il Messaggero, al Ristorante Al Moro senza sottrarsi agli scatti dei paparazzi. Chiara ha pure concesso dei selfie ai fan durante la sua sosta capitolina. Il suo Giovanni più volte l’ha presa per mano. L’amore è decollato definitivamente.