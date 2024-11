Totti denunciato da Ilary, polizia contro la Blasi: clamorosa smentita

Stavolta non si parla di ‘ratto’ di Rolex e Borsette, bensì di una cosa ben più grave: abbandono di minore. Ilary Blasi ha denunciato l’ex marito Francesco Totti dopo un fatto che sarebbe accaduto lungo una serata di maggio 2023. Il condizionale, in questo caso, è più che d’obbligo visto che la polizia ha smentito la versione della conduttrice. Ma si proceda con ordine. Circa un anno e mezzo fa, come riferisce Il Corriere della Sera, una pattuglia della questura si presenta innanzi alla porta di una casa di Roma nord, vale a dire l’appartamento in cui l’ex capitano giallorosso vive dopo che si è separato da Ilary. Da poco è scoccata la mezzanotte e gli agenti citofonano. Gli viene aperta la porta da una donna che subito dice di trovarsi in casa nel ruolo di tata. Si tratta di una signora che dimora nel condominio.

Si viene a sapere che non è la prima volta che tale signora fa da babysitter alla figlia più piccola (8 anni) di Totti e Ilary, ossia Isabel. Quando gli agenti suonano, la piccina sta dormendo placidamente nella sua cameretta. La domanda ovviamente è la seguente: perché la polizia si è presentata a casa dell’ex giocatore della Roma? A questo punto si deve fare un passo indietro di qualche ora. Quella sera la Blasi aveva chiamato la figlia per darle probabilmente la buonanotte, salvo scoprire che non era con il padre (lui stava cenando al ristorante sotto casa). E che cosa avrebbe fatto Ilary? Avrebbe fatto partire una chiamata al 112, lanciando il seguente allarme: “È sola in casa andate per favore…”

Ecco perché la polizia si è precipitata a casa di Totti. Però, a differenza di quanto creduto da Ilary, la figlia non era sola, bensì con la babysitter. Tutto risolto? All’epoca pareva di sì, ma poi è arrivata la denuncia della conduttrice di Mediaset. Naturalmente sono partite le indagini, con l’ex stella della Roma accusato di abbandono di minore.

Il procuratore aggiunto che coordina il gruppo dei magistrati impegnati nei maltrattamenti dei minori e altri reati, Giuseppe Cascini, a breve dovrà decidere se archiviare la posizione di Totti oppure chiudere l’inchiesta notificandogli le accuse. Più probabile la prima ipotesi. Il punto è che se non ci sarà alcuno strascico legale, Francesco potrebbe decidere di contro denunciare l’ex moglie per diffamazione. Che bel clima!