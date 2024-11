Totti, denuncia da Blasi: “Lasciato Isabel sola in casa”, lui si difende

Continua la battaglia legale tra l’ex calciatore della Roma Francesco Totti ed Ilary Blasi. Lei lo avrebbe difatti recentemente denunciato con l’accusa di aver lasciato loro figlia Isabel, che adesso ha otto anni, da sola in casa. Lui si è tuttavia difeso, affermando che la bambina non era sola ma in compagnia della babysitter. Adesso starà alla procura dover fare luce sulla vicenda. Nel caso in cui le accuse dovessero essere ritenute infondate Totti potrebbe denunciare lui Blasi per calunnia.

La denuncia per abbandono di minore è soltanto l’ultima mossa di una battaglia legale che va avanti già da diverso tempo. L’inchiesta è stata aperta dalla procura di Roma dopo la denuncia da parte di Ilary Blasi, la quale avrebbe accusato l’ex marito Francesco Totti di aver lasciato loro figlia Isabel, attualmente di otto anni, da sola in casa. Stando a quanto raccontato, la conduttrice se ne sarebbe accorta in seguito ad una videochiamata fatta insieme alla bambina dalla quale avrebbe dedotto che il padre non fosse lì con lei. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, subito dopo a casa dell’ex calciatore della Roma sarebbero arrivati gli agenti.

Stando a quanto raccontato invece da Francesco Totti, questi avrebbero trovato la bambina non da sola bensì in compagnia di una babysitter. L’ex capitano giallorosso ha poi aggiunto che, una volta informato, avrebbe fatto immediatamente ritorno a casa e che si trovava a cena in un ristorante poco distante. Adesso starà alla procura fare chiarezza sul vero andamento della vicenda. Nel caso in cui le accuse di Ilary Blasi dovessero essere ritenute infondate e pretestuose, Er Pupone potrebbe a propria volta denunciare l’ex moglie per calunnia.

Il reato di abbandono di minore è perseguibile d’ufficio e prevede condanne dai sei mesi ai cinque anni. Secondo quanto prevede l’accordo sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la giudice ha stabilito l’affidamento condiviso. Il padre ha quindi l’obbligo di non lasciarla sola nei giorni in cui è sotto la sua tutela. Non resta che capire adesso come si evolverà la vicenda.