Totti e Ilary Blasi, faccia a faccia in tribunale: il gesto impensabile

Colpo di scena nella ‘saga’ relativa alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Martedì scorso i due ex coniugi si sono incontrati in tribunale ed è accaduta una cosa impensabile vedendo la piega presa dal loro rapporto dopo l’addio traumatico. Cosa è successo? L’ex stella della Roma e la conduttrice, innanzi a diversi testimoni e curiosi, si sono avvicinati e si sono stretti la mano. Lo riferisce il quotidiano La Repubblica. Un gesto solamente di rito o un atto che spinge a credere che, dopo tanto battagliare, alla fine di lottare sono stufi pure loro? Più probabile la seconda ipotesi. Anche perché, il matrimonio si è si concluso in maniera tutt’altro che soft, segnato dallo spettro di tradimenti reciproci, ma c’è sempre da non scordare che la love story delle due star è stata lunga e per molti tratti felice. Dall’unione sono nati tre figli. Insomma, non tutto è da buttare. Dunque meglio guardare avanti, salvando il buono che c’è stato.

Certo rimane aperta la vicenda legale relativa agli accordi della separazione. In particolare c’è da capire se l’ex coppia riuscirà ad arrivare ad un accordo extragiudiziale oppure se la questione terminerà con un muro contro muro in tribunale, con il giudice a decidere i vincoli dell’intesa. La Blasi vorrebbe chiudere il tutto entro la fine dell’autunno. Non a caso già a febbraio scorso aveva richiesto una sentenza parziale per definire la fine ufficiale del matrimonio. Naturalmente la conduttrice mira anche a chiudere la pratica inerente all’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento dei figli e l’assegno di mantenimento. Poi si passerà al passo successivo, vale a dire il divorzio. Si mormora che non appena verrà sancito questo step, l’ex Letterina sposerà l’attuale compagno Bastian Muller. Ma qui si è nel campo del gossip e nulla più.

Il nodo separazione e le cifre in ballo

Tornando al nodo separazione e ai numeri in ballo, Totti sta tentato di ottenere una riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento. La sentenza provvisoria arrivata nell’aprile 2023 lo costringe a versare 12.500 euro al mese, a cui vanno aggiunti 40.000 euro annui per le rette scolastiche delle figlie, vale a dire il 75% del totale. Su tale questione si battaglia anche sulla vicenda relativa ai tradimenti, che peserà sulla decisione del giudice. La Blasi afferma di non aver mai messo le corna all’ex marito che invece la accusa di aver avuto una liaison extraconiugale con Cristiano Iovino. Ilary invece sostiene che la relazione di Totti con Noemi Bocchi è iniziata a sua insaputa, quando il matrimonio non era concluso.