Totti e Noemi ancora insieme? L’altra ‘folle’ verità: lo scoop di Chi

Noemi Bocchi e Francesco Totti starebbero scoppiando dopo lo scoop di Gente con protagonista Marialuisa Jacobelli? Assolutamente no. Chi Magazine, con delle rivelazioni esclusive, ha spiegato che nei giorni scorsi la coppia è apparsa distesa, complice e rilassata a Miami. Negli Usa si è recata per partecipare all’EA7 World Legend Padel Tour, organizzato da Alessandro Moggi. Coloro che pensavano che l’ex calciatore e la flower designer si sarebbero mostrati imbronciati, si sarebbero sbagliati (o forse no…).

Chi Magazine ha dedicato la copertina del numero in uscita mercoledì 30 ottobre proprio ai due piccioncini che si sono pure resi disponibili a posare per delle foto in cui sono apparsi sorridenti e felici. Il settimanale ha inoltre spiegato che grazie ai suoi inviati ha potuto confermare che a Miami Totti e Noemi sono stati inseparabili. “Fra di loro c’era un’intesa evidente, senza sbavature”, hanno dichiarato coloro che ci hanno trascorso del tempo negli States. Una verità differente a quella narrata di recente da alcuni ben informati, che hanno sussurrato di una Bocchi incavolata nera. Qualcosa però pare proprio non tornare.

Si ha la sensazione che i due abbiano voluto di proposito e strategicamente mostrarsi a livello pubblico in modo granitico. Comprensibile, d’altra parte: immaginatevi se avessero fatto trapelare che c’erano crepe. Il gossip si sarebbe incendiato ancor più attorno a loro. Se però il tradimento c’è stato, è alquanto curioso, come a dire folle, vedere una coppia che va avanti come se nulla fosse. Il nocciolo della questione è proprio quello relativo alle corna: sono state fatte oppure no?

Nelle scorse ore Valerio Staffelli ha chiesto chiarimenti direttamente a Totti e Noemi. Li ha raggiunti per consegnargli il Tapiro d’Oro dopo che sono atterrati in Italia. L’ex stella della Roma ha risposto a monosillabi e con tono per nulla sereno (“Sapete tutto voi”), mentre la Bocchi si è limitata a dire, quando le è stato domandato dei tradimenti del compagno, “sono qui”. Cioè? Cioè “stiamo ancora insieme”. Nessuno dei due, però, ha detto a chiare lettere che la vicenda del presunto flirt clandestino con la giornalista Jacobelli è una fake news. Perché non smentire categoricamente? Forse perché non c’è proprio niente da smentire?