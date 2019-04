Grande Fratello 2019 terza puntata: nominati, eliminato e rivelazioni in Casa

Grande Fratello, la terza puntata di martedì 23 aprile 2019: cosa è successo

La terza puntata del Grande Fratello 2019 si è appena conclusa. Ne sono successe di tutti i colori dall’eliminato ai nominati passando per scontri e rivelazioni. La seconda eliminata del Gf 16 è stata Ambra Lombardo, la professoressa della Casa. La bella siciliana non è riuscita a superare la nomination contro Serena, Gianmarco ed Enrico. Se quest’ultimo era salvo ancor prima di finire in nomination e Gianmarco sta conquistando il pubblico giorno dopo giorno, la sfida con Serena non era così scontata. La figlia di Barbara Palombelli infatti non partecipa molto alla vita della Casa, anche se sta venendo fuori piano piano. Alla fine, quindi, chi è stato gradito meno dal pubblico è stata Ambra, eliminata nella terza puntata del Gf, col 34% dei voti.

Grande Fratello 16, il riassunto della terza puntata: gli scontri

Proprio dopo l’eliminazione di Ambra è arrivato il messaggio di Tina Cipollari per l’ex marito Kikò! Un modo divertente di chiudere la puntata, che è stata invece molto movimentata. Tutto è cominciato con il duro sfogo di Francesca De Andrè contro suo padre nonostante la diffida. Ma a proposito di diffide, abbiamo scoperto che Wanda Nara non ha agito realmente contro Ivana, al contrario era vera la diffida di Francesca Brambilla contro la Vignali, che ha reagito con molta ironia. Nella terza puntata del Gf 16 c’è stato anche il sorprendente confronto tra Alex Belli e Mila Suarez, con tanto di “amore” e abbracci. Uno dei protagonisti della Casa rimane senza dubbio Lemme, che ha fatto perdere la pazienza a Valentina in settimana e quest’ultima stasera è stata bacchettata dalla conduttrice. Abbiamo visto svanire le speranze di Kikò di conquistare Ambra, ma per lei ha speso delle bellissime parole.

Gf 16 terza puntata, le nomination: donne contro donne, uomini contro uomini

Ma veniamo alle nomination della terza puntata del Gf 16. Come la settimana scorsa, anche stare le donne si sono votate fra loro così come gli uomini, ma le prime hanno fatto le nomination palesi e i secondi quelle segrete. Kikò è stato immune e non ha neanche nominato, perché è stato votato come il preferito della casa. Anche Lemme, diventato concorrente ufficiale, era immune stasera. Le prime a nominare sono state le donne, che, come la scorsa settimana, intorno a un tavolo hanno scelto la carta della concorrente a cui è andata la loro nomination. Ecco come è andata:

Erica ha nominato Mila, perché non hanno rapporto in Casa;

Valentina ha nominato Mila, perché l’ha trovata pensierosa, nervosa e negativa, vuole spronarla a essere più positiva;

Francesca ha nominato Mila, per ovvi motivi;

Serena ha nominato Erica, non per antipatia ma per alcuni aspetti suoi su cui non si trova d’accordo;

Mila ha nominato Ivana, perché la prima settimana erano amiche e invece negli ultimi giorni hanno avuto dissapori;

Martina ha nominato Mila, perché in settimana è stata molto agitata;

Ivana ha nominato Mila, perché pensa costruisca dei film su cose inesistenti;

Jessica ha nominato Francesca, perché non le è piaciuta la sua reazione dopo il litigio con Kikò.

Terza puntata Gf, scontro tra Jessica e Francesca per le nomination

Dopo le nomination delle donne è nato uno scontro tra Jessica e Francesca, in cui si è messo in mezzo poi anche Kikò. Francesca non si aspettava la nomination di Jessica, che l’ha nominata perché si aspettava un comportamento diverso da parte sua dopo la discussione di stanotte con Kikò. Francesca infatti è andata a dormire nello stesso letto di Kikò, come tutte le notti, ma Jessica si aspettava più conforto da parte sua. Kikò si è intrufolato nella discussione e hanno litigato di nuovo, dopo stanotte. Va detto, però, che Francesca stamattina non ha manifestato una grande considerazione di Jessica, per cui non è molto chiara la sua reazione dopo la nomination. Dopo la puntata, Jessica è scoppiata a piangere tra le braccia di Francesca, che le ha detto: “Sono andata in nomination per colpa tua, manco Mila mi ha nominata”.

Gf, i nominati della terza puntata: il televoto è al contrario

Queste le nomination degli uomini:

Cristian ha nominato Daniele, perché in Casa pensa troppo al suo regime alimentare e non si adatta. Dopo la sua nomination ha visto un nuovo video di Guendalina Tavassi e non ci è andato leggero nel risponderle;

Gennaro ha nominato Michael, perché pur di esserci a volte è fuori luogo e quando si avvicina la diretta diventa paranoico;

Gianmarco ha nominato Cristian, perché alcuni suoi comportamenti non sono stati educati secondo il fratello di Luca Onestini;

Daniele ha nominato Gianmarco, perché è il ragazzo con cui ha legato meno;

Michael ha nominato Enrico, perché non è riuscito a ricucire con lui il rapporto;

Gaetano ha nominato Daniele, perché è colui con cui ha legato meno;

Enrico ha nominato Michael, perché non riesce a capirlo bene.

Dunque i nominati della terza puntata del Gf 16 sono Mila, Erica, Ivana, Francesca, Daniele e Michael. Attenzione, perché il televoto questa settimana è al contrario: bisogna votare chi si vuole salvare, non chi eliminare.