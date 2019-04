News Grande Fratello, Jessica e Kikò litigano nella notte: c’entra Ricky Martin

Grande Fratello, Kikò e Jessica litigano ancora una volta: è successo stanotte

Sembrava essere tornata la calma tra Kikò e Jessica, ma le ultime news sul Grande Fratello parlano di un nuovo scontro fra i due! Tutto è avvenuto stanotte e per una incomprensione, che nel loro caso è sfociata in un litigio. Anche qualche giorno fa i due avevano avuto uno scontro, perché un suggerimento di Kikò era stato interpretato da Jessica come un rimprovero. Poi si sono chiariti, hanno avuto un confronto tra persone adulte e sembrava essere tornato il sereno. E invece pare che i loro caratteri non sembrano sposarsi perfettamente: stanotte Kikò e Jessica hanno litigato di nuovo! Chissà stavolta quanto ci metteranno a fare pace e soprattutto se arriveranno a un chiarimento. Il motivo dello scontro, comunque, non è assolutamente grave. È successo che in camera da letto Kikò stava parlando con altri concorrenti del rapporto tra Ricky Martin e il buddismo. Aveva letto, e poi raccontato agli altri stanotte, che il cantante e ora coach di Amici ha fatto un paragone fra il buddismo europeo e quello orientale.

Gf, Kikò e Jessica secondo round: nuovo scontro fra i due nella casa

Dopo una sua frase, Jessica è intervenuta pensando che fossero parole uscite dalla bocca di Kikò e non che stesse riportando il pensiero di Ricky Martin. Kikò ha provato a spiegarglielo, ma prima che lei riuscisse a capire ha alzato la voce e questo a Jessica non è proprio piaciuto. “Ti scaldi solo quando parli con me. Una persona non capisce e la devi fare a me..a, in tutti i sensi”, gli ha detto infatti. Queste le parole dell’ex marito di Tina in confessionale: “Sto a raccontà del libro di Ricky Martin, questa mi risponde a coppe”. Jessica invece si è sfogata così: “Ma anche se io avessi voluto esprimere il mio parere su quello che ha detto Ricky Martin, ma tu cosa esci di testa in questa maniera? È fuori come un copertone, portatevelo via. Per cortesia levatemelo… Lui non mi deve parlare, non sto scherzando. Non mi contengo”.

News Grande Fratello, Jessica si sfoga: “Una marasma di falsi”

Ma Jessica e Kikò al Gf sono arrivati allo scontro anche perché c’era altro di irrisolto. Qualche giorno fa, infatti, Jessica aveva detto di voler cambiare camera perché voleva “cambiare energia”. Lui l’ha interpretato come un dire che lui porta energia negativa, o forse così gli è stato riferito. Per questo Jessica ha chiesto a tutti i concorrenti di dire chi è stato a riportare queste parole a Kikò. Quest’ultimo intanto in confessionale ha aggiunto: “Ha qualcosa che non va con me, vede qualcosa in me che non va. Questo devo capire”. Nessuno si è fatto avanti, ovviamente, e Jessica ha commentato così: “Una marasma di falsi, spero non siano le persone alle quali voglio veramente bene, perché ce ne sono due”. Questo abbiamo visto nel daytime, insieme alle lacrime di Francesca De Andrè: se ne parlerà anche stasera?