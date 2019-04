Gf, Francesca De Andrè in lacrime per la diffida del padre: “Vado fuori di testa”

Grande Fratello, Francesca De Andrè parla della diffida di suo padre

Nel daytime del Gf di oggi abbiamo visto Francesca De Andrè comunicare agli altri concorrenti di aver ricevuto una diffida da parte di suo padre Cristiano De Andrè. Quest’ultimo infatti ha lanciato la sua diffida ancor prima che la figlia varcasse la porta rossa, per evitare che per tutta la sua permanenza parlasse dei loro contrasti. Come succede in altre trasmissioni di Barbara d’Urso, per intenderci. Ed effettivamente Francesca non sta parlando della sua storia né della sua famiglia. Non ha raccontato a nessuno dei suoi problemi con il padre, per questo alcuni pare si sono mostrati curiosi di sapere perché. Francesca quindi ha dovuto dire di non poterne parlare, di non poter raccontare nulla perché ha una diffida.

Gf, Francesca De Andrè piange in confessionale: “Vado fuori di testa”

Il fatto di non poter raccontare a nessuno la sua storia, anche se è ben conosciuta visto che l’ha raccontata più e più volte in televisione, pare la faccia soffrire. In confessionale abbiamo visto infatti Francesca De Andrè in lacrime: “Vado fuori di testa, come tutti qua dentro raccontano la loro storia mi sembra normale raccontare la mia. Ma non posso. Mi sembra follia. Non ho pianto per un sacco di anni, non ho sfogato. Ho mantenuto il controllo quando non era normale che lo facessi. Non mi sono mai sentita bella quanto mia sorella e mio fratello, non mi sono mai sentita all’altezza”. La De Andrè, che ha avuto già scontri in Casa, ha fatto capire di essere contenta del suo carattere, del fatto di avere una personalità abbastanza forte, anche se non sempre è stato così.

News Grande Fratello, Francesca De Andrè in lacrime: lo sfogo

Francesca infatti ha confessato: “All’inizio ero insicura, ho dovuto lottare per tirare fuori la mia personalità. Passando per le strade più difficili”. Le sue lacrime verranno mostrate stasera durante la puntata, oppure no per evitare di toccare l’argomento Cristiano De André? Di sicuro si parlerà di Daniele e Martina, viste le ultime vicende piuttosto complicate…