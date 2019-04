News Gf, Daniele frena con Martina: “Sei una ragazzina”, la reazione di lei

Grande Fratello, Martina e Daniele sempre più vicini ma qualcosa non quadra

Tempo di chiarimenti tra Daniele e Martina al Grande Fratello. La ragazza col cuore di latta è molto presa dal concorrente arrivato dal Grande Ranch, ma non sembra essere corrisposta. O almeno non come lei si aspetterebbe. Martina e Daniele al Gf passano molto tempo insieme, chiacchierano si coccolano e c’è stato anche un bacio. Qualcuno ha messo in guardia il bel Daniele, ovvero la sua amica Valentina Vignali. La cestista gli ha detto infatti di stare bene attento, perché Martina è molto più presa e in più è piccola d’età. Daniele ha ammesso che sta bene con Martina, gli piace trascorrere del tempo insieme a lei, però ha paura che con questo atteggiamento lei perda la testa per lui. Per questo c’è stato un confronto tra i due, di cui abbiamo visto qualche scena nel daytime del Gf di oggi.

Gossip Grande Fratello, Daniele frena con Martina: “Hai un atteggiamento di una ragazzina”

Daniele ha chiesto a Martina come deve comportarsi con lei, per intavolare il discorso. Poi ha detto apertamente: “Dimostri tutti i tuoi 20 anni. […] Hai un atteggiamento di una ragazzina di 20 anni, che nella vita ha passato le sue e che si è costruita una corazza. Però non ti porta a niente. […] Io non voglio comportarmi male con te, non voglio che ci siano fraintendimenti, non voglio rovinare l’esperienza né a me né a te. Per me so che non la rovino, per te non lo so perché non so come sei fatta”. Daniele ha detto dopo di non volerla prendere in giro, per questo ha parlato in modo trasparente. Martina però si è avvicinata e gli ha dato un bacio sulla guancia, un gesto che a lui non è andato molto a genio perché gli è sembrato che volesse chiudere la discussione così. “Non penso che tu a 30 anni fai cose che non vuoi fare”, gli ha detto lei. Daniele però le ha consigliato di tenere presente il contesto in cui sono: “Facciamo venti giorni qua insieme, credimi che tu arrivi fuori da qua che ci tieni a me. Perché può succedere”.

News Gf, Martina parla di Daniele: “Deve lasciarsi andare di più”

Lei ha risposto così: “Può succedere, e questo non ti piace? Stai mettendo troppo le mani avanti”. Lui ha confermato che sta mettendo le mani avanti, perché non vuole farla stare male. Dopo queste parole, Martina non ha nascosto gli occhi lucidi. La conversazione si è chiusa così: “Sai cosa sei tu? Sei una persona che vuole un determinato tipo di persone nella vita per quello che ha passato ma in realtà ti piacciono gli str…i. E lo so, allora hai trovato il più grande str…o che c’è in circolazione. Se ti fa piacere saperlo”. La reazione di Martina in confessionale lascia pensare molto: “È molto distaccato dal suo cuore, dal viversi le emozioni. Lui è schematico. Per carità, è un ragionamento giustissimo. Non tutti te lo fanno. Le cose andranno come devono andare. Non si può partire così sulle cose, deve lasciarsi andare un po’ di più. Però mi intrigano queste persone, molto”. Sembra, insomma, che la ragazza sia convinta di ciò che sta nascendo con Daniele, mentre quest’ultimo non lo è affatto. Intanto, Mila continua a sospettare di Ambra e Gennaro…