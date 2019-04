Grande Fratello, Ambra e Mila ai ferri corti: è scontro per Gennaro

Grande Fratello 16, Mila Suarez pensa che tra Ambra e Gennaro ci sia qualcosa?

Non sono giorni facili per Mila Suarez al Grande Fratello! La concorrente ha avuto diversi scontri nella Casa, uno degli ultimi con Ambra Lombardo. Pare che Mila pensi che alla professoressa piaccia un po’ Gennaro Lillio, o che comunque le sia sempre vicino e non solo in amicizia. Nei giorni scorsi, sui social i fan avevano effettivamente notato che Gennaro fosse spesso insieme ad Ambra, ma sospettando il contrario di ciò che ha sospettato Mila! Ovvero che al bel modello napoletano piacesse un po’ la professoressa del Gf 16. E infatti appena il dubbio della Suarez è giunto all’orecchio di Ambra, quest’ultima ha deciso di affrontare la coinquilina. Lo scontro è servito ed è andato in onda nel daytime del Gf di oggi.

Gf, Ambra si difende dalle accuse: “Penso che tu abbia un bisogno disperato di litigare”

Ambra ha preso da parte Mila e le ha detto: “Daniele mi ha fatto presente ieri che tu sospetti che io abbia un feeling con Gennaro. Non so come sei abituata a fare tu e cosa pensi tu. Ho un compagno fuori, non faccio questo genere di cose”. Le due hanno proseguito la discussione anche davanti a Gennaro stesso, che Ambra ha invitato a mettere le cose in chiaro con Mila circa le sue intenzioni. “Io penso che tu abbia un bisogno disperato di litigare con qualcuno”, ha detto poi ancora Ambra a Mila. Peccato che quest’ultima non abbia notato una vera vicinanza in atto, ovvero quella tra Gennaro e Erica! Per questo Ambra ha respinto ogni accusa: “Ho incontrato poche persone così tanto ottuse nella mia esistenza. Lei ha bisogno di trovare la donna str…a che le ha rubato il fidanzato. Ma io sono l’ultima persona al mondo che si interessa della sua storia”, ha detto in confessionale.

Gf diretta, Mila non crede ad Ambra: nuovo sfogo con Lemme

Nonostante le motivazioni di Ambra, Mila non sembra crederle molto. In confessionale, infatti, la Suarez ha detto che pure se Ambra dice di essere fidanzata alla fine, sempre dal suo punto di vista, ha degli atteggiamenti non solo da amica con Gennaro. Possiamo rivelarvi che in questo momento, quindi subito dopo che è andato in onda il daytime con lo scontro tra Ambra e Mila, quest’ultima si sta sfogando con Lemme su quanto è successo. Pare continui a non credere molto ad Ambra: “Lei si sentiva in colpa, veniva da me a dirmi se era tutto a posto. Perché Valentina non lo ha mai fatto? Loro sono amici. A me queste cose non piacciono. […] Sentivo che qualcosa non andava, lei diceva di essere fidanzata da un mese”. Lemme le dà consigli per conquistare Gennaro: funzioneranno?