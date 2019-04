Kikò Nalli parla della separazione da Tina Cipollari: il confessionale al Gf

News Gf, Kikò Nalli in confessionale parla della separazione da Tina Cipollari

Kikò Nalli e Tina Cipollari sono separati da più o meno un paio di anni. Sono stati insieme invece quindici anni, è stato un matrimonio molto felice, ma purtroppo il sentimento è finito e hanno preso la decisione di separarsi. Una separazione comunque serena, perché Kikò e Tina oggi sono in ottimi rapporti. Si stimano, si rispettano e soprattutto fanno di tutto per far crescere serenamente i loro figli. Ne hanno tre, di età diverse, e abbiamo scoperto al Grande Fratello che i bambini continuano a vivere nella loro casa, sempre. Non si spostano da una casa all’altra per passare del tempo con la mamma o con il papà. No, sono Tina e l’ex marito Kikò ad alternarsi in quella che era la loro casa. Vivono una settimana a testa insieme ai figli nella loro casa.

Grande Fratello, Kikò Nalli e Tina Cipollari: come hanno affrontato la separazione

Un racconto che è piaciuto tanto al pubblico del Gf 16, e sicuro anche a quello di Uomini e Donne. Oggi nel daytime del Grande Fratello è stato mandato in onda un confessionale di Kikò in cui parla della separazione da Tina. Prima di tutto ha spiegato la situazione con i figli: “Abbiamo detto insieme facciamo le valigie e la nostra deve avere le rotelle. È giusto che lo facciamo noi, perché non hanno deciso loro che dovevamo separarci”. Una decisione molto matura, così come il rapporto che Tina e Kikò dopo la separazione hanno instaurato. Entrambi hanno parlato sempre bene dell’altro, non ci sono state interviste né guerre mediatiche fra i due. E grazie al Gf stiamo scoprendo tanti altri retroscena, come quando Kikò ha mandato via dal salone una signora che aveva parlato male di Tina.

Kikò Nalli e Tina Cipollari, la confessione al Gf: “Ci siamo guardati nello stesso istante”

Ma il confessionale del gieffino non è finito qua. Ha anche aggiunto, infatti: “Ci siamo guardati e quasi nello stesso istante ci siamo detti ma che dobbiamo fa. Siamo arrivati a parlare del più e del meno, del passato. E del futuro, ma dei nostri bambini”. Un matrimonio finito perché era finito il sentimento, quindi. Come può succedere a chiunque. Del loro splendido rapporto sentiremo parlare ancora nelle prossime settimane al Grande Fratello 2019, ne siamo certi.