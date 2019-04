Ivana Icardi respinge le accuse di Wanda Nara: la rivelazione di Barbara

Grande Fratello, Ivana Icardi replica alle nuove accuse di Wanda Nara dopo Verissimo

Tra Ivana Icardi e Wanda Nara non scorre buon sangue, su questo non ci sono più dubbi. Se ne sta parlando molto al Grande Fratello, dove Barbara d’Urso ha voluto Ivana concorrente. Nei giorni scorsi, però, a parlare è stata proprio Wanda Nara, sia tramite un messaggio in cui ha diffidato la cognata sia attraverso un’intervista a Verissimo. La moglie di Mauro Icardi ha lanciato accuse a sua cognata Icardi, dopo aver negato tutto ciò che quest’ultima dice di lei. Per questo l’argomento è stato affrontato anche stasera, nella puntata del Gf 16. Prima di ogni cosa, infatti, Barbara ha informato Ivana della diffida da parte di Wanda, ma poi ha fatto una rivelazione a tal proposito. Mentre andava in onda il video in cui scorreva il messaggio della Nara, Ivana applaudiva la cognata prima di rispondere.

Gf, arriva la risposta di Ivana Icardi alle accuse di Wanda Nara

Poi Ivana ha replicato così: “Sai come si chiama questo? Paura. Perché se a me questa signora non mi fa niente o non mi avesse fatto niente, né a me né alla mia famiglia, io non avrei di che parlare. Però si vede che c’è paura se continua a parlare”. A questo punto, però, Barbara d’Urso ha detto a Ivana che la produzione ha sentito il suo avvocato e che in realtà nessuna diffida è arrivata da parte di Wanda Nara. Nel suo messaggio, la moglie di Icardi ha parlato di diffida ma legalmente pare non ci sia stata. E chissà che non arrivi domani, a questo punto. Poi Ivana ha visto il video dell’intervista a Verissimo, una parte di questa. E ha risposto così: “Non ho parole di questa signora. Non sa cosa dire per pulirsi l’immagine. Chiediamo alla famiglia del suo ex marito. Non è per caso che succede sempre quando sta lei in mezzo, che si separano tutte le famiglie. Io ringrazio sempre mio fratello quando mi fa una sorpresa, come la macchina. A cosa mi serve raccontare bugie? Lei ha inventato trentamila miliardi di cose per diventare famose. Lei dice di me quello che è lei. Chi mi conosce sa come sono fatta io”.

Wanda Nara accusa Ivana di un aiuto economico sparito, lei replica

Barbara d’Urso però ha fatto notare a Ivana che Wanda Nara ha fatto un’accusa ben precisa circa un aiuto economico di Mauro alla sua famiglia che sarebbe sparito. Ivana si è sentita costretta a tirare in ballo suo padre, con cui non ha un buon rapporto: “Sono bugie. Sai qual è il problema? Lei ha la versione di tuo padre. Non volevo metterlo in mezzo. Siccome mia mamma per tante cose che ha sofferto ha deciso di separarsi, mio padre si approfitta di questa situazione che noi non possiamo parlare con mio fratello. Mio padre ha raccontato a mio fratello una storia che non è vera, lei non sa niente e lo ripeto. Invece di piangere perché non mi chiama se ha un problema? Qual è il problema che io sono in televisione?”. E ancora, se Wanda Nara ha detto che in realtà ha visto Ivana Icardi l’ultima volta due mesi fa insieme al suo fidanzato, la concorrente del Gf ha precisato che non è affatto avvenuto due mesi fa l’incontro ma a ottobre 2017.

Ivana Icardi lascerebbe il Grande Fratello per suo fratello Mauro

Ivana poi ha detto che se suo fratello le chiedesse di lasciare il Grande Fratello e di ricominciare da capo, come fratello e sorella, lei non esiterebbe un secondo a farlo. Dimostrando ancora una volta quanto sia legata a suo fratello e perché arriva spesso a piangere per lui. Ma la richiesta non deve venire da Wanda Nara, perché pare che a quest’ultima non piaccia molto che Ivana partecipi ai Grande Fratello, partendo da quello argentino. “Lei è un’attrice. Anche se non le piace che io sono qua, a lei serve. Ora che ha iniziato a fare televisione”, ha detto infine Ivana.

Cristiano Malgioglio fa una rivelazione clamorosa su Wanda Nara e Mauro Icardi!

Ma oltre tutto ciò, chi si è scagliato contro la Nara è stato Cristiano Malgioglio! Dopo aver bacchettato Cristiano De Andrè, l’opinionista ha avuto qualcosa da dire anche a Wanda Nara: “Cara Wanda, io penso che tutto questo problema lo crei tu. Questa ragazza se ha bisogno di stare con suo fratello ma perché non vi riunite tutti insieme. Addirittura io so che c’è un altro fratello che non vede Mauro da quattro anni. Qual è il problema, che questo Mauro non vuole vedere più nessuno? Tua madre si alza alle quattro del mattino per andare a lavorare, tu dovresti comprare una lavanderia a tua madre. Tu mi puoi querelare non me ne frega niente, vado a testa alta in tribunale. Io ho saputo anche che tuo fratello ha comprato una casa a tuo padre e questa casa se l’è intestata Wanda Nara. Perché non invitare qui Wanda e si mette d’accordo con lei?”.